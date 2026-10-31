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PREVISÃO DO TEMPO

Confia a previsão do tempo para Apucarana neste sábado (31)

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 92%

Escrito por Da Redação
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Confia a previsão do tempo para Apucarana neste sábado (31)
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 92% - Foto: Arquivo TNOnline

O sábado (31) deve ter ocorrência de chuva durante o dia em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. A chance de chuva é de 75%, com acumulado estimado em 1,5 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 92%. Os ventos sopram do leste a 6 km/h, com rajadas que podem chegar a 26 km/h.

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Paraná

No amanhecer de sábado, o céu permanece com maior cobertura de nuvens baixas na metade leste do Paraná, onde há possibilidade de chuviscos ocasionais. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens em todas as regiões, favorecendo a elevação das temperaturas, com máximas próximas dos 30 °C em municípios das faixas oeste e norte do estado.

Com o aquecimento, podem se desenvolver pancadas de chuva rápidas e isoladas, principalmente a partir da tarde, com maior possibilidade de temporais entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e o Leste paranaense.

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