Apucarana enfrenta previsão de chuva nesta quinta-feira (26), com temperaturas variando entre mínima de 18°C e máxima de 24°C. O dia deve manter o cenário de instabilidade, concentrando os maiores destaques na ocorrência de precipitações e na variação térmica amena.

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A umidade relativa do ar oscila entre 81% e 98%, enquanto a probabilidade de chuva alcança 98%, com precipitação acumulada prevista em 15,9 mm. Os ventos sopram do quadrante leste a 18 km/h, podendo atingir rajadas de até 54 km/h.

