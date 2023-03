Conferência Municipal de Saúde aprova 148 propostas

Da Redação

12ª Conferência foi realizada no final de semana

A 12ª Conferência Municipal de Saúde de Apucarana, realizada neste final de semana, no Cine Teatro Fênix, registrou um recorde de entidades participantes, 103 no total. Nada menos do que 180 propostas, elaboradas na pré- conferência no início do mês, foram amplamente debatidas e apresentadas para votação, avaliadas por 112 delegados com poder de voto, sendo 148 aprovadas.

Entre as propostas aprovadas que servirão de diretrizes para conduzir a política pública de saúde no município, bem como para avaliação na Conferência Estadual de Saúde, está o pedido de aumento do financiamento do SUS pelo Governo Federal para estados e municípios, através da revogação da PEC 95/2016.

Outra proposta aprovada é a revisão urgente dos procedimentos da Tabela do SUS, promovendo ajustes efetivos conforme a realidade do mercado. Consta ainda reduzir o tempo de espera para cirurgias eletivas, principalmente na especialidade de oftalmologia e ainda instalar postos de coleta nas UBSs e Casa da Gestante para apoio a amamentação e doação de leite materno.

Um dos pontos altos do evento foi a escolha da composição das entidades titulares para o conselho municipal de saúde para o quadriênio 2024 e 2027 as quais vão indicar seus representantes em plenária futura do conselho. Já a nova diretoria só será composta através de eleição em janeiro de 2024. Na pauta da conferência aconteceu a eleição dos delegados para Conferencia Estadual de Saúde.

Fazendo uma referência ao tema da conferência “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”, o prefeito Junior da Femac, destacou que na pandemia a população constatou a grande importância do SUS. “Debate em torno da saúde expõe os reais anseios dos usuários e as necessidades de investimentos nesta área. Nas propostas que saírem daqui vamos colocar energia, empenho e recursos para que entrem em pratica.”, disse o prefeito na abertura da conferência no sábado pela manhã.

A Conferência Municipal de Saúde é realizada a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor novas diretrizes.

