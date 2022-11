Conferência aprova propostas de políticas públicas para jovens

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, encerrada nesta sexta-feira (25), propõe avanços nas políticas públicas para as crianças e adolescentes de Apucarana. Um público formado por pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, bem como adolescentes e jovens de escolas estaduais e de entidades sócio assistenciais, reunidos nesta sexta-feira no Cine Teatro Fênix, avaliaram as 239 propostas apresentadas.

continua após publicidade .

Em torno do tema “Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia de Covid-19”, a conferência resultou na aprovação de 208 propostas que serão levadas na conferência de nível estadual. Entre elas está a criação de um centro de reabilitação com terapia diária, com atendimento estendido para o período noturno e nos finais de semana. O local é direcionado ao atendimento para as demandas de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, pedagogo, psicopedagogo, entre outros.

-LEIA MAIS: Apucaranenses disputam final do Campeonato Paranaense de Karatê

continua após publicidade .

“Precisamos das ideias de vocês, saber dos anseios de vocês. O que colocarem aqui será transformado em programas, projetos, obras e serviços para deixar Apucarana uma cidade ainda melhor para nossas crianças, adolescentes e jovens. Os recursos para que isso aconteça não vai faltar, isso eu garanto”, afirmou o prefeito Junior da Femac, numa fala direcionada aos adolescentes e jovens presentes na conferência.

Uma realização da Secretaria Municipal da Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Apucarana (CMDCA), a conferência teve a primeira etapa realizada na semana passada. O ponto alto do evento foi a palestra com a Dr. Fernanda Moreira Benvenuto, especialista em Responsabilidade Civil e Direito de Família. Ela falou para um público formado por 155 profissionais das mais diversas áreas.

No evento, evento de hoje, além da aprovação das propostas foram eleitos os delegados para a conferência estadual. Entre as autoridades no encerramento da conferência nesta sexta-feira estão a secretária Municipal da Assistência Social, Ana Paula Nazarko; da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Maria Schmidt e da chefe do Escritório da Regional Apucarana da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Márcia Sousa.

A secretária municipal da Assistência Social, Ana Paula Nazarko, destaca que Apucarana, além de uma rede de assistência qualificada “tem um prefeito que apoia e se esforça por um futuro melhor para nossas novas gerações. As propostas de ações e políticas públicas aprovadas nesta conferência de sucesso devido à representatividade abrangente do público presente passam para uma nova fase que é a de garantir efetiva dos direitos das crianças e adolescentes no contexto pandêmico e pós-pandemia.”

Siga o TNOnline no Google News