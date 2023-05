Conexão Apucarana começa com 60 participantes

Da Redação

Evento começou nesta quarta

Incentivar o empreendedorismo local, promovendo o desenvolvimento de ideais inovadores. Este é o objetivo do Conexão Apucarana, que começou nesta quarta (10/05), reunindo 60 participantes.

O presidente da ACIA e do Conecta, Wanderlei Faganello, explica que esta é uma ação que acontece graças à atuação do Sebrae. “Eles atuam com a metodologia, palestras, workshops e mentorias. Tudo para estimular a criatividade e promover o networking entre os participantes”, ressalta Faganello.

O Conexão Apucarana vai acontecer durante oito encontros. “Ontem na primeira reunião, explicamos o Perfil x Startup. Na próxima semana, vamos procurar entender o problema de cada negócio. Depois vamos ajudar os participantes a desenhar o modelo de negócio. Na sequência prototipar a solução para atrair clientes”, elenca Faganello.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, diz que o Conexão Apucarana é voltado para alunos do ensino técnico, superior e empreendedores. “Geralmente, neste nível as pessoas tem uma ideia mais consolidada, além de orientar para tornar viável ou não este modelo. Os projetos passam por uma banca e os aprovados podem receber uma mentoria”, diz Cunha.

O Conecta está se desenvolvendo para incubar essas novas startup. “Temos apenas 5 anos e nosso ecossistema está evoluindo. Um dos próximos passos é incubar as startups”, diz Faganello.

Conexão Jovem

Paralelo ao Conexão Apucarana, está acontecendo nas escolas estaduais o Conexão Jovem. “Entendemos que precisamos estimular o empreendedorismo, a criação de novos modelos de negócios ainda nas escolas. Por isso, com a ajuda do Sebrae estamos desenvolvendo no próprio ambiente escolar este projeto voltado exclusivamente para eles”, frisa o presidente da ACIA e Conecta, Wanderlei Faganello.

