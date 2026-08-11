Conectadinhos inicia etapa de avaliações dos projetos nas escolas de Apucarana

O Projeto Conectadinhos iniciou nesta terça-feira (11) uma das principais etapas de sua edição 2026: a avaliação dos projetos desenvolvidos pelos alunos do 5º ano da rede municipal de ensino de Apucarana. Até o dia 20 de agosto, 16 escolas municipais receberão bancas avaliadoras para conhecer as propostas criadas pelos estudantes ao longo do projeto.

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As apresentações são realizadas diante de uma comissão formada por técnicos da Autarquia Municipal de Educação (AME) e representantes dos 36 integrantes da Governança do Conecta Apucarana. O encerramento da rodada de avaliações e a consolidação dos resultados acontecem no dia 21 de agosto.

Segundo o presidente do Conecta Apucarana, Wanderlei Faganello, o momento representa a oportunidade de conhecer as ideias desenvolvidas pelas crianças durante a jornada de aprendizado.

“Hoje iniciamos uma etapa muito importante do Conectadinhos. Estamos percorrendo as escolas para conhecer as ideias que os alunos construíram ao longo do projeto. Agora é o momento em que eles vão apresentar essas ideias por meio de pitches para uma comissão de avaliadores formada pela Autarquia Municipal de Educação e pelos 36 membros da Governança do Conecta Apucarana.”

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Para Faganello, a atividade vai além de uma avaliação. “Estamos estimulando crianças a observar problemas, pensar em soluções, trabalhar em equipe, comunicar suas ideias e perceber que elas também podem contribuir para transformar a realidade onde vivem”, destaca.

O Conectadinhos utiliza conceitos de Educação 5.0, tecnologia e Design Thinking para estimular criatividade, inovação e empreendedorismo desde os primeiros anos escolares. Durante o projeto, os alunos passam por etapas de ideação, desenvolvimento de mockups e preparação dos pitches, criando propostas para desafios relacionados à realidade de Apucarana.

A iniciativa é desenvolvida em parceria entre a Prefeitura de Apucarana, Autarquia Municipal de Educação, Conecta Apucarana, ACIA e Sebrae Paraná.

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Para o superintendente pedagógico da Autarquia Municipal de Educação (AME), Pablo Costa e Silva, o projeto contribui para uma formação que vai além dos conteúdos tradicionais. “O Conectadinhos coloca o aluno como protagonista, estimulando criatividade, pensamento crítico, autonomia, colaboração e a capacidade de transformar problemas reais em soluções. É uma proposta que conecta educação, inovação e tecnologia à formação humana”, afirma.

De acordo com o consultor do Sebrae, Tiago Cunha, a experiência amplia a visão dos estudantes e pode contribuir para a formação de futuros profissionais. “Os estudantes participam de uma verdadeira jornada de aprendizado, que estimula o senso criativo e amplia a visão de mundo”, afirma.

Em seu terceiro ano, o projeto envolve mais de 1.400 estudantes em 2026, consolidando uma proposta de formação voltada ao protagonismo infantil, à criatividade e à busca de soluções para problemas reais da cidade.

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Calendário das avaliações: as bancas passam pelas escolas nos dias 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 de agosto. No dia 21 de agosto, ocorre a consolidação das avaliações e o encerramento desta etapa.