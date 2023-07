Conecta divulga nesta sexta-feira programação especial de aniversário

Os cinco anos do Conecta Apucarana serão celebrados com uma agenda de eventos diferenciada entre os dias 12 e 18 de agosto. Os detalhes da programação, que será oficialmente divulgada nesta sexta-feira (28/07), às 9 horas, na sala do Conecta (Edifício Palácio do Comércio), foram apresentados ao prefeito Júnior da Femac na tarde desta quinta-feira (27/07), em evento no gabinete municipal.

Estão previstas palestras, oficinas, workshops e diversas atividades voltadas aos empresários, estudantes de nível fundamental, médio, técnico e ensino superior, com a expectativa de impactar diretamente 3 mil pessoas. “Pensamos em uma programação para celebrar tudo que foi construído nestes cinco anos e também para pensarmos e vislumbrarmos os próximos cinco anos. Este é o nosso desafio agora, criar um ambiente onde o jovem tenha o desejo de ficar em Apucarana”, disse Wanderlei Faganello, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), pontuando que o Conecta, com a ajuda da prefeitura, hoje está muito bem ranqueada em nível estadual. “Temos muito a comemorar”, frisou.

O prefeito Júnior da Femac enalteceu a governança pela condução do programa, que se configura como um ecossistema integrado por entidades da iniciativa privada, poder público e universidades locais voltada ao estímulo do desenvolvimento econômico e social da cidade através do fomento do empreendedorismo e inovação. “Com união, os trabalhos têm contribuído para fortalecer o empreendedorismo local e atrair novos investimentos, proporcionando cada vez mais um ambiente para que a inovação aconteça no município. Um grande trabalho puxado pela iniciativa privada, que tem e continuará tendo total suporte da prefeitura no que for necessário – recursos, legislação, apoio técnico – para que cada vez mais a inovação esteja nos produtos e processos apucaranenses”, assinalou o prefeito.

O encontro de detalhamento da programação comemorativa contou a participação de representantes de outros membros da governança, que também enalteceram o processo de construção do Conecta Apucarana. “Tenho muito orgulho de integrar este grupo, pois é uma governança que realmente faz acontecer, que colocou Apucarana no mapa da inovação do Paraná e hoje é reconhecido em todo o país”, disse Tiago Cunha, consultor do Sebrae Apucarana. Ele destacou o papel da prefeitura na consolidação do projeto. “Apucarana tem um prefeito que atua com entusiasmo e vontade. Que concede apoio desde o início, através da criação de importantes leis – Estímulo ao Empreendedorismo e Inovação, Sandbox -, fundo municipal e aporte de recursos, entre outras ações, sem as quais certamente não estaríamos no atual estágio. Pelos encontros e reuniões regionais que participo, o Conecta Apucarana é sempre referenciado e todos querem saber mais como ocorre essa operacionalização de sucesso”, disse Cunha.

Representantes das entidades de ensino superior, os professores Lisandro Modesto (diretor da Faculdade de Apucarana (FAP), Leonardo Sartori (vice-diretor da Unespar Apucarana) e Aloysio Gomes de Souza Filho (diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do campus Apucarana da UTFPR), foram unânimes na avaliação dos resultados dos cinco anos do programa, testemunhando ao prefeito Júnior da Femac que “a criação do Conecta representa um marco na história de Apucarana, proporcionando a quebra de barreiras que existia entre o universo acadêmico e o mercado de trabalho em relação aos processos de inovação”.

Cronologia do Conecta Apucarana

2013 – Acia inicia discussões sobre a criação de um ambiente colaborativo, participativo e inovativo na cidade.

2015 – Comitê Gestor da Micro e Pequena Empresa inicia a estruturação de um Sistema Municipal de Inovação (SMI).

2016 – Iniciam-se as discussões sobre a Lei Municipal de Inovação.

2017 – Criação do escritório de negócios da Acia visando estimular o ambiente na cidade.

2018 – Nasce o Conecta Apucarana, através da Lei Municipal nº 119/2018, que dispõe sobre o incentivo à inovação, pesquisa científica e tecnológica.

