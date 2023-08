Conecta Day abre semana de atividades do Conecta Week em Apucarana

Acontece na manhã deste sábado (12), em Apucarana, no norte do Paraná, o Conecta Day, primeiro dia de atividades do Conecta Week, evento que proporcionará uma semana inteira de atividades voltadas para a inovação e empreendedorismo. As atividades estão sendo realizadas para comemorar o aniversário de cinco anos do conecta Apucarana.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Violinos fabricados por luthier de Apucarana ganham o Brasil; veja

Neste primeiro dia de evento, que ocorre no Sebrae/PR (Apucarana), estão sendo realizados painéis e palestras sobre startups, ecossistemas, liderança e inovação, além de apresentação de casos de sucesso de empresário que são referências nas suas áreas de atuação. Neste sábado a programação é das 08h30 às 12h50.

continua após publicidade

Veja a programação do Conecta Day:

➡ 09:00 - Abertura

➡ 09:15 - Painel - Pitch Startups e Pitch Ecossistema de Inovação

➡ 10:00 - Palestra: Jornada da startup o caso da Fortmobile - com Guilherme Bitencourt

➡ 10:45 - Intervalo

➡ 11:05 - Painel - Founders das Startups Bankme, QualityStorm e Yazo - Moderador Tiago Cunha

➡ 11:50 - Palestra - Liderança, Inovação e o Ecossistema - Tiago Cunha

➡ 12:50 - Encerramento

As atividades do Conecta week se estendem até a próxima sexta-feira (18) e serão realizadas no período da manhã, tarde e noite. Acontecerão diversas palestras e programações envolvendo inovação e tecnologia. Estudantes, empresários, lideranças e comunidade em geral poderão participar do evento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.



Siga o TNOnline no Google News