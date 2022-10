Conecta Apucarana realiza evento voltado à inovação

Da Redação

Evento contará com palestra de Lucas Lone, CEO da Aceno Tecnologia

O Conecta Apucarana, projeto idealizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), realiza na próxima quarta-feira (19) o “Beer Inovation”. A iniciativa integra uma série de encontros para tratar de temas como inovação, tecnologia e startups na cidade.



O “Beer Inovation” contará com palestra de Lucas Lone, CEO da Aceno Tecnologia. Com o tema “A Jornada da Startup”, o evento será realizado a partir das 19 horas na Cervejaria DAlle Beer, na Rua Antonio José de Oliveira, 508, especializada em cerveja artesanal.

As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/U4uBcAMD2G. O evento será realizado em uma parceria com a própria Acia, além do Sebrae e Prefeitura.

CONECTA APUCARANA

Lançado no segundo semestre de 2018, o "Conecta Apucarana" foi idealizado pela Acia com o objetivo de transformar Apucarana numa cidade inteligente, inovadora e conectada com o futuro. O projeto tem parceria com Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTPR), Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Senai, Sebrae, Sicoob e Prefeitura.

A ideia do "Conecta Apucarana" é contribuir para o desenvolvimento econômico do município, mediante a promoção da inovação e a criação de um ambiente propício ao fomento da tecnologia.

