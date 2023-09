Conecta Apucarana lança Prêmio de Inovação voltado às empresas

O Conecta Apucarana, projeto da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), lançou nesta segunda-feira (11) o Prêmio de Inovação voltado para as empresas locais, em parceria com o Sebrae. O presidente do Conecta, Wanderlei Faganello, explica que esta premiação é voltada para CNPJ de todos os portes. Assista o vídeo:



“Queremos conhecer os diferenciais competitivos de cada setor. Algo que a pessoa adotou como uma inovação, podendo ser no atendimento, gestão, produção, vendas, etc.”, diz Faganello. As inscrições podem ser feitas por qualquer empresa de Apucarana. “É um prêmio local, sendo inscrição gratuita por CNPJ”, diz Faganello.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, ressalta a importância deste prêmio idealizado na governança do Conecta. “Durante os cinco anos do Conecta realizamos diversas ações para fomentar a inovação no município. Chegou a hora de avaliar o que se criou neste período”, frisa Cunha.

As empresas interessadas devem preencher um questionário, que terá uma pontuação. “As empresas que atingirem a maior nota passarão por uma banca no evento Você Conectado ao Futuro, que acontece em outubro”, diz Tiago.

O presidente do Conecta, Wanderlei Faganello, adianta que as três os melhores cases de inovação irão receber troféus. “E a empresa mais inovadora vai receber uma mentoria do Sebrae”, diz Faganello.

As inscrições podem ser feitas por aqui ou através do site www.conectaapucarana.com.br.

Em entrevista ao TnOnline, o presidente da Acia, Wanderlei Faganello, explicou como os empresários podem participar do projeto#apucarana #acia TN ONLINE

