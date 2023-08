Conecta Apucarana: estudantes participam de oficinas e projeto

Os estudantes das turmas de 3º Ano, das escolas municipais Professor Durval Pinto e Mateus Leme participaram, na última semana (14, 16 e 18/8), de uma Oficina de Criatividade e Ação. A atividade é fruto de parceria firmada entre a Autarquia de Educação e a governança do Conecta Apucarana.

“O Conecta Apucarana é um projeto que visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso município, por meio da articulação, fomento e catalisação de processos de inovação que levem, em última instância, à atração de novos investimentos para a cidade, ao fortalecimento dos negócios já estabelecidos, à melhora da competitividade e à geração de emprego e renda para a população. Neste sentido, ofertar uma educação que valorize a criatividade e a ação das crianças é muito importante, pois elas serão os profissionais responsáveis por administrar o nosso município daqui a alguns anos,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

Foto por Da Redação

A secretária Marli Fernandes frisou que a Oficina de Criatividade e Ação é um projeto piloto. “A equipe pedagógica da Autarquia de Educação acompanhou de perto a participação dos estudantes dessas duas unidades nas oficinas da semana passada. Se os resultados forem considerados positivos, a atividade será estendida às demais escolas da nossa rede,” adiantou.

A governança do Conecta Apucarana é formada por representantes da Prefeitura de Apucarana, da Associação Comercial de Industrial de Apucarana (ACIA), da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), do serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (SICOOB), da Faculdade de Apucarana (FAP), do Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE), do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, da Universidade Federal do Paraná (UFPR-Jandaia do Sul) e da Persis Telecom.

