Conecta Apucarana divulga programação especial de aniversário; confira

O Conecta Apucarana divulgou a programação da Semana de Aniversário com uma agenda de eventos diferenciada entre os dias 12 e 18 agosto. Os detalhes foram apresentados na manhã desta sexta-feira (28). A semana contará com palestras, oficinas, workshops e diversas atividades voltadas aos empresários, estudantes de nível fundamental, médio, técnico e ensino superior, com a expectativa de impactar diretamente 3 mil pessoas.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, esteve no lançamento da programação e comemorou o avanço que o programa teve ao longo dos anos. "Estamos comemorando cinco anos do Conecta, um momento muito especial porque a gente desenhou isso lá atrás e a expectativa era de que acontecesse essa mudança toda em Apucarana. Nós já tivemos aqui frutos disso, tivemos apucaranenses que estudaram e se formaram em Apucarana e criaram uma empresa dentro da cidade, é isso o que nos dá alegria", disse. Assista a entrevista abaixo.

Consultou do Sebrae, Thiago Cunha garantiu que o evento apresentará muita inovação durante a semana especial. "O Sebrae fará todo o suporte técnico da semana, então todas as ações que foram pensadas com a governança do Conecta, nós avaliamos e, a partir disso, criamos essa semana, que vai trazer muita inovação e tecnologia para a cidade de Apucarana", comentou.

Letícia Idalgo, coordenadora do Conecta, afirma que o objetivo da programação é trazer o conhecimento do programa a toda a comunidade do município. "A semana vai contar com palestras, atividades voltadas às crianças do ensino fundamental municipal de Apucarana, aos alunos do ensino médico e superior. Então, nós queremos englobar vários nichos diferentes e trazer o Conecta para a comunidade de Apucarana", disse Letícia.

Todas as atividades serão gratuitas à população. O primeiro dia será do "Conecta Day", que vai acontecer num sábado, 12 de agosto, com início às 8h30. Para ficar por dentro de toda a programação, clique abaixo:

Assista a entrevista com o Faganello:

