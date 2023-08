Conecta Apucarana atende mais de 3 mil pessoas em semana especial

Levar conhecimento sobre inovação e tecnologia. Esse foi o principal objetivo do Conecta Apucarana, que, nesta semana de comemoração dos 5 anos do projeto, atendeu mais de 3 mil estudantes, empresários e empreendedores.

As atividades aconteceram de 12 a 18 de agosto e foram distribuídas em vários locais. "Tivemos Rodada de Negócios no Sebrae. Atendemos três turmas do ensino fundamental na Sala do Conecta, que também recebeu os gerentes das cooperativas de crédito de Apucarana para uma sensibilização sobre o setor. Tivemos palestras, cursos e oficinas no Cerávolo, na FAP, Unespar e ainda uma missão para conhecer o Ecossistema de Londrina", explica o presidente da ACIA e Conecta, Wanderlei Faganello.

Na noite desta quinta-feira (17), aconteceu o evento oficial dos 5 anos do Conecta, que reuniu autoridades locais e membros da governança. "Coroamos esta semana homenageando os participantes da governança que estão conosco desde o início, além de registrar que cumprimos o compromisso de 2017, que está registrado em revista. Hoje, Apucarana se destaca nacionalmente pelas suas ações e estamos no caminho para uma nova matriz econômica para a cidade", destaca Faganello.

O Consultor do Sebrae, Tiago Cunha, diz que o ecossistema do Conecta está consolidado. "Temos muito trabalho pela frente, mas estamos vendo os primeiros frutos com o surgimento de startups. O Sebrae será sempre parceiro do Conecta, que tem inclusive sua nota aumentada entre os Ecossistemas de Inovação no Brasil", frisa Tiago.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, relata que Apucarana tem três ciclos econômicos fortes em sua história. "O primeiro foi do café, que marcou nosso município na década de 1950 a 1970. O segundo é da confecção, tanto que hoje somos o maior polo do vestuário do Paraná. E o terceiro ciclo é este que estamos vivendo com o Conecta, que está capacitando os jovens, empresários e empreendedores a formar uma nova atividade econômica para o futuro de Apucarana", conclui o prefeito Junior da Femac.

