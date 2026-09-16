Conecta Apucarana, Acia e Sebrae lançam prêmios para valorizar empresas e lideranças inovadoras

O Conecta Apucarana, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) e o Sebrae/PR realizam, no dia 22 de setembro, às 9h, o lançamento oficial do Prêmio Conecta Empresa Inovadora e do Prêmio Conecta Líderes Inovadores. O encontro será promovido no auditório da Acia e tem como objetivo reconhecer empresas, empreendedores e lideranças que impulsionam o ecossistema de inovação do município por meio de projetos, práticas e ações que gerem transformação e aumento da competitividade.

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Durante o evento, os organizadores vão apresentar o regulamento completo das premiações, detalhando as categorias, prazos, etapas de avaliação e os formatos do reconhecimento público. As entidades pretendem esclarecer como os participantes poderão se inscrever e quais parâmetros serão considerados pelo júri técnico, que analisará aspectos de gestão, processos, novos produtos e impacto gerado nas organizações.

O presidente do Conecta Apucarana, Wanderlei Faganello, ressalta que a criação das premiações visa dar visibilidade a quem já transforma o ambiente de negócios local e, ao mesmo tempo, inspirar novas iniciativas. Segundo Faganello, a proposta vai além de premiar cases de sucesso, buscando incentivar que a inovação passe a fazer parte da rotina diária de mais empresas e instituições apucaranenses.

A divisão dos prêmios contempla duas frentes de atuação: o Prêmio Conecta Empresa Inovadora focará em organizações que aplicam a inovação de forma estratégica no mercado, enquanto o Prêmio Conecta Líderes Inovadores homenageará pessoas com papel relevante de mobilização e liderança. O consultor do Sebrae/PR, Tiago Cunha, explica que a ação integra um movimento contínuo de fortalecimento regional e lembra que inovar envolve também a melhoria de processos e o acesso a novos mercados, dependendo diretamente do engajamento humano.

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Além de reconhecer os projetos em andamento, as entidades organizadoras esperam que os prêmios ampliem a integração entre empresários, instituições e o poder público. O lançamento no auditório da Acia é aberto aos interessados, e as confirmações de presença devem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo telefone (43) 3162-4300.