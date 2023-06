Condutor de bitrem e família fogem de abordagem em carro de aplicativo

Durante uma abordagem na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, em Apucarana, no norte do Paraná, uma família aproveitou o momento em que a equipe policial averiguava a carreta bitrem, em que ela viajava, para chamar um motorista de aplicativo e fugir do local. O caso aconteceu nesta segunda-feira (5).

Segundo a equipe da PRF, o motorista, que estava acompanhado da esposa e de uma criança, foi abordado e parou o veículo. Enquanto os agentes realizavam as averiguações, procedimentos padrões de abordagens, o condutor chamou um motorista de aplicativo e foi embora do local com a família.

Os policiais, ao perceberem a fuga, intensificaram as buscas para identificar alguma ilegalidade na carreta e encontraram adulteração nas placas das duas carretas do bitrem, que estavam carregadas de óleo vegetal. No cavalo mecânico, de acordo com a PRF, não havia adulteração.

O veículo foi apreendido e entregue na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana. A princípio, a carreta foi roubada em Aparecida de Goiânia-GO.

