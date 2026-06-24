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PRISÃO

Condenada por tráfico de drogas é presa ao ser localizada pela GCM em Apucarana

A ordem judicial é referente a um caso registrado em 2016, quando a mulher foi presa pela PRF transportando 64 quilos de maconha

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 23:11:38 Editado em 24.06.2026, 23:11:30
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Condenada por tráfico de drogas é presa ao ser localizada pela GCM em Apucarana
Autor Nesta quarta-feira, a condenada foi localizada pela Guarda Civil Municipal, que deu cumprimento ao mandado de prisão - Foto: GCM

Uma mulher condenada por tráfico de drogas foi presa pela Guarda Civil Municipal (GCM) nesta quarta-feira (24), em Apucarana (PR), após o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça.

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A ordem judicial é referente a um caso registrado em 2016, quando a mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 64 quilos de maconha em um veículo abordado durante uma fiscalização.

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Conforme as informações apuradas, a suspeita estava em um carro parado em um posto de fiscalização da PRF quando os policiais realizaram uma vistoria e encontraram 102 tabletes de maconha escondidos em compartimentos preparados para ocultar a droga.

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Os tabletes estavam distribuídos em diferentes partes do veículo, incluindo o tanque de combustível, a estrutura sob o banco traseiro e o porta-malas.

Após a localização da droga, a mulher e o motorista do automóvel foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia.

Nesta quarta-feira, a condenada foi localizada pela Guarda Civil Municipal, que deu cumprimento ao mandado de prisão decorrente da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

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Após a prisão, ela foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

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Apucarana GCM Policia Rodoviária Prisão trafico de drogas
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