Concurso Televisando premia professora da Rede Municipal de Apucarana

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (20), durante a apresentação do telejornal Meio Dia Paraná

A professora Angela Torresan, da Escola Municipal Augusto Weyand, em Apucarana, é uma das três premiadas na edição deste ano do Concurso Cultural Televisando, promovido pelo Instituto GRPCOM. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (20), durante a apresentação do telejornal Meio Dia Paraná, da Rede Paranaense de Comunicação (RPC).

Em 2022, o Televisando propôs que os docentes mobilizassem seus alunos a fim de produzirem reportagens televisivas, seguindo as dicas pedagógicas disponibilizadas no portal. Sessenta e seis educadores de todas as regiões do estado inscreveram vídeos no concurso.

Os três vencedores foram eleitos por uma banca, formada por profissionais do Instituto GRPCOM, que levou em consideração os temas abordados nas reportagens, o protagonismo dos estudantes, a criatividade, a objetividade, a qualidade das imagens e envolvimento da comunidade.

“A turma da professora Angela Torresan, do 2º ano do Ensino Fundamental, produziu uma belíssima reportagem sobre a relação entre sustentabilidade e acessibilidade. Primeiro, eles promoveram uma grande campanha de arrecadação de lacres de latinhas de refrigerante, envolvendo as próprias famílias e os demais moradores do bairro. Depois, os lacres foram doados a uma entidade que os trocou por cadeiras de rodas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. Todas as atividades foram documentadas no vídeo inscrito no concurso,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac parabenizou a professora pelo excelente trabalho que ela desenvolveu com a turma. “Por meio desta atividade, os estudantes puderam refletir sobre a importância da reciclagem, da solidariedade e da construção de uma sociedade mais inclusiva. São saberes que eles levarão para o resto das suas vidas. Eu agradeço à professora Angela Torresan pelo seu empenho em formar cidadãos conscientes para o município de Apucarana. Cumprimento também o Instituto GRPCOM pela realização de mais uma edição de sucesso do concurso Televisando,” disse.

Como prêmio pela reportagem produzida, professora Angela Torresan receberá um notebook Acer Core i5 do Instituto GRPCOM.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

