Concurso público tem comparecimento de 81% dos candidatos inscritos

Da Redação

Percentual de candidatos que compareceram para as provas objetivas é de 81%

A prefeitura de Apucarana, através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), realizou neste domingo (12/06) prova objetiva do concurso público. Dos 6.102 candidatos inscritos, 4.940 foram até os locais de prova, resultando num índice de comparecimento de 81%. O concurso prevê a contratação de 93 novos servidores para 19 cargos em diversas áreas.

continua após publicidade .

De acordo com Grasiele Cristiane de Oliveira Woidela, presidente da Comissão Especial de Concurso, as provas foram realizadas em quatro locais: Faculdade de Apucarana (FAP), Unespar (FECEA), Colégio Estadual Nilo Cairo e Colégio Estadual Professora Isidoro Luiz Cerávolo.

“Na parte da manhã, foram aplicadas as provas para os cargos que exigiram como requisito a alfabetização de ensino fundamental e médio. Já na parte da tarde foi aplicada, na Unespar, a prova para cargos de nível superior”, explica Grasiele.

continua após publicidade .

A presidente da Comissão Especial de Concurso afirma que o certame foi tranquilo, sem registro de incidentes. “De acordo com o cronograma, ainda nesta segunda-feira será divulgado o gabarito das provas. Na sequência, seguem os prazos previstos em edital para recursos e a divulgação das notas definitivas da prova objetiva acontecerá no dia 11 de julho”, informa Grasiele.

Já no dia 17 de julho, acontecerão as provas práticas para os cargos de operador de som, iluminação e imagem, desenhista, fotógrafo, encanador, motorista de veículo pesado, operário, pedreiro, pintor e operador de máquinas. “Para os cargos que exigem apenas a prova prática, a divulgação da classificação definitiva e homologação final acontecerá no dia 19 de julho. Já para quem precisa também fazer a prova prática, a homologação final vai ocorrer no dia 15 de agosto”, detalha a presidente da Comissão Especial de Concurso.

continua após publicidade .

VAGAS EM 19 CARGOS

O concurso prevê a contratação de 93 novos servidores para 19 cargos em diversas áreas, sendo 76 vagas para ampla concorrência, sete vagas para pessoas com deficiências (PcD) e 10 vagas para afrodescendentes. Os salários iniciais partem de R$1.398,06 e chegam a R$7.201,54 para uma carga horária semanal de 40 horas.

Os candidatos disputam vagas para os cargos de assistente de atendimento, operário, assistente social, motorista de veículo pesado, auxiliar de serviços gerais, assistente de comunicação em mídias sociais, fotógrafo, operador de som, iluminação e imagem, operador de máquinas, pedreiro, bibliotecário, psicólogo, pintor, nutricionista, técnico em contabilidade, técnico agrícola, desenhista e encanador.

O prefeito Júnior da Femac salienta que a contratação é para o provimento de vagas junto ao quadro permanente de servidores efetivos da administração direta. Ele lembra que, por força da Lei Federal Complementar nº 173/2020, editada pelo Governo Federal no âmbito da pandemia, as administrações públicas ficaram impedidas de realizar novos concursos entre maio do ano 2020 a 31 de dezembro do ano passado. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, prorrogável por uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.