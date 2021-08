Concurso premia aluno e professora de Apucarana

Da Redação

O aluno de Apucarana Guilherme Torresan de Oliveira e a professora Rosely Pereira Haskel, da Escola Municipal Augusto Weyand, estão entre os premiados na edição deste ano do Concurso Cultural Televisando, promovido pelo Instituto GRPCOM.

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira (13/8), durante a apresentação do telejornal Meio Dia Paraná, da Rede Paranaense de Comunicação (RPC).

De acordo com o regulamento do concurso, na categoria Família Televisando, os responsáveis pelos estudantes deveriam enviar fotolegendas, por meio do aplicativo Você na RPC, respondendo à pergunta: Como a RPC faz parte do dia a dia da nossa família?

A fotolegenda enviada pelos pais do aluno Guilherme Torresan de Oliveira foi uma das cinco que obtiveram o maior número de votos. Por isso, tanto ele como sua professora estão sendo contemplados com aparelhos de televisão do tipo Smart TV LED 40” Philco, com conversor digital. Mais de 700 mil pessoas participaram da votação popular.

A secretária de educação Marli Fernandes parabenizou o estudante, os pais da criança e a professora pela conquista. “Apesar dos muitos desafios que a pandemia impôs à educação, nossos alunos não perderam em nenhum momento o vínculo com a aprendizagem e continuam destacando-se em concursos e avaliações externas. Isso é motivo de alegria e comemoração!” disse.

Já o prefeito Junior da Femac destacou a qualidade da educação municipal de Apucarana. “Há aproximadamente quinze dias, o Prêmio Band Cidades também revelou que estamos em quarto lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, que oferecem o melhor ensino público às suas crianças. Conquistas assim só são possíveis graças ao time de professores e servidores comprometidos que temos nas Escolas e CMEIs, que trabalham sempre em parceria com as famílias. Parabéns!” afirmou.

“Gente, eu estou muito feliz! Agradeço a todos que votaram em mim, amigos e pessoas que talvez eu nem conheça. Muito obrigado ainda à minha família e minha professora por me incentivarem e apoiarem sempre,” expressou emocionado o aluno Guilherme Torresan de Oliveira.