Concurso de Apucarana terá dois cargos inéditos na prefeitura; saiba mais

Economista e administrador vão reforçar o planejamento municipal e a preparação para a reforma tributária





O novo concurso da Prefeitura de Apucarana vai selecionar profissionais para dois cargos inéditos na estrutura da administração municipal: economista e administrador. Segundo informou o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), as funções vão reforçar o planejamento da administração e a preparação para as mudanças na arrecadação decorrentes da reforma tributária.



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-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana publica edital de concurso com salários de até R$ 11,9 mil



“Mais do que nunca a gente vai ter que trabalhar com previsibilidade na arrecadação dos tributos, e o economista e o administrador, ao lado dos nossos contadores, vão poder fazer um trabalho multidisciplinar”, afirmou Mota.

O prefeito afirma que os novos profissionais vão qualificar a atuação nessas áreas. "Hoje, esse trabalho é feito basicamente por técnicos de nível médio e por contadores. Mas não basta. Uma empresa desse tamanho, como a Prefeitura de Apucarana, com 3,8 mil servidores e R$ 700 milhões de orçamento, com 140 mil habitantes [..], fazia muita falta. Na verdade, nem tinha sentido a ausência desses profissionais. Todas as cidades do nosso porte já possuíam profissionais como o administrador e o economista fazendo parte das suas equipes."

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O edital, publicado nesta quarta-feira (14), oferece nove vagas imediatas e cadastro de reserva para sete cargos. Além das vagas inéditas para economista e administrador, estão previstas oportunidades para arquiteto, engenheiro civil, procurador jurídico, veterinário e agente fiscal. As inscrições começam em 21 de outubro.

Rodolfo Mota afirmou que as demais funções contempladas pelo concurso já fazem parte das carreiras municipais. As convocações buscam atender tanto à reposição de servidores, inclusive por aposentadorias, quanto à necessidade de ampliar as equipes.

"Nós estamos contratando advogados, engenheiros, arquitetos, agentes fiscais, administradores e economistas [..] para poder atender melhor as pessoas", disse.



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Rodolfo Mota convoca coletiva para falar sobre concurso público - Foto: Divulgação Rodolfo Mota convoca coletiva para falar sobre concurso público - Foto: Divulgação





O secretário municipal de Fazenda, Rogério Ribeiro, explicou que a atuação de economistas e administradores poderá abranger diferentes áreas da prefeitura e das autarquias, além do setor fazendário. “Esses dois cargos novos, deadministrador e economista, são necessários. Até acho que era um absurdo não ter na estrutura do município de Apucarana", disse.

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Segundo ele, eles não vão atuar exclusivamente na Secretaria da Fazena. "Nós temos os contadores, mas em todos os setores do município, nas autarquias, é necessário ter administrador E economista, tanto para ajudar na questão da reforma tributária, mas para fazer a gestão e planejamento de todas as secretarias e de todas as autarquias também", declarou.

Ribeiro detalhou que há carência de profissionais em áreas como planejamento urbano, engenharia e procuradoria. No caso dos arquitetos, explicou que o cargo já existia, mas não estava ocupado até uma nomeação realizada no ano passado por decisão judicial.



Para a engenharia, segundo o secretário, o município recorreu a credenciamento e teste seletivo para antecipar contratações diante da demanda. Na procuradoria, apontou um volume elevado de processos para o número de profissionais disponíveis.

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A contratação de veterinários busca atender às necessidades da agricultura, especialmente no trabalho com animais de grande porte, e do Canil Municipal.

Na fiscalização, Ribeiro informou que o município passou de cinco para quatro agentes após uma exoneração. Um dos servidores está lotado no meio ambiente, enquanto os demais atuam na área de obras.



Segundo ele, a prefeitura recebe diariamente quatro novas solicitações de pré-análise de obras e dez pedidos de certidão de endereço para abertura de empresas e empreendimentos. O quadro reduzido, afirmou, interfere no prazo de atendimento.

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“Como a gente tem uma quantidade reduzida, a gente demora a operação de liberar essas construções, de liberar esses novos atendimentos”, disse.

O secretário acrescentou que outras secretarias também apresentam demandas por concursos, que estão em discussão com o prefeito, ainda sem data anunciada.

INSCRIÇÕES E SALÁRIOS

O concurso será organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro (FAU). As inscrições deverão ser feitas pelo site www.concursosfau.com.br, das 12h de 21 de outubro às 23h59 de 9 de novembro de 2026.

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Os salários iniciais das funções de nível superior variam de R$ 7.734,70 a R$ 11.957,61. Para agente fiscal, cargo de nível médio/técnico, o vencimento é de R$ 5.415,55, com jornada de 40 horas semanais.

A Prefeitura informou que o edital será alterado para corrigir a remuneração de engenheiro civil, inicialmente divulgada como R$ 16.381,41. Com a mudança anunciada, o maior salário será de R$ 11.957,61.

As taxas de inscrição são de R$ 90 para nível médio/técnico e R$ 120 para nível superior. Os pedidos de isenção poderão ser apresentados em 22 e 23 de outubro, conforme as condições do edital, por inscritos no CadÚnico, doadores de sangue ou leite materno e voluntários de campanhas solidárias municipais.

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PROVAS EM DEZEMBRO

A prova objetiva está prevista para 6 de dezembro, em Apucarana, com duração de quatro horas. Os locais serão divulgados a partir de 2 de dezembro, no Cartão de Informação do Candidato. Para as funções de nível superior, haverá também avaliação de títulos.

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%), afrodescendentes (10%) e candidatos com 50 anos ou mais inscritos no CadÚnico (5%).

As nomeações serão pelo regime estatutário, conforme a necessidade da administração, a disponibilidade financeira e a ordem de classificação. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período.