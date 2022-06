Concurso da saúde de Apucarana tem 4.477 inscritos para 57 vagas

Da Redação

Prefeitura anuncia 4.477 inscritos para o concurso da autarquia municipal de Saúde

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana realiza concurso público para contratar pessoas para 20 cargos, no próximo dia 26. O edital com as homologações das candidaturas já está publicado, com 4.477 pessoas inscritas.

As provas serão realizadas na manhã do dia 26 de junho para os cargos de nível médio e fundamental e, à tarde, para quem disputa as vagas que exigem ensino superior. Os locais de realização das provas serão divulgados no dia 20, site da Fauel, responsável pela organização do concurso.

Entre os cargos com previsão de concurso apenas para cadastro reserva, ou seja, sem a abertura imediata de vagas, estão os de advogado, que teve 331 inscritos, protético (3 inscritos) e auxiliar de serviços gerais (109 inscritos).

Entre as vagas que exigem ensino superior, a maior concorrência vai ser a de engenheiro civil, com 218 inscritos para uma única vaga. A segunda maior será para o cargo de psicologia, com uma vaga para 199 inscritos.

Médico I, com 4 vagas ofertadas, tem 118 inscritos, com uma concorrência de quase 30 pessoas por vaga. Para as 3 vagas de médico ginecologista, a concorrência será de 5 para um, com 15 inscritos.

Em todas as demais funções com exigência de diploma de ensino superior, com uma vaga aberta, temos 92 inscritos para assessor técnico (administração); 73 inscritos para Fisioterapeuta; 13 inscritos para cirurgião dentista com especialidade em endodontia; 12 inscritos para cirurgião dentista com especialidade prótese dentária; 5 inscritos para cirurgião dentista com especialidade traumatologia bucomaxilofacial; 15 inscritos para médico psiquiatra.

ENSINO MÉDIO

Já entre as vagas reservadas ao ensino médio, além do agente de saneamento, com 512 pessoas disputando uma única vaga, as maiores concorrências são para atendente de farmácia, com 416 inscritos disputando três vagas (138 por 1) e guarda de endemias (agente de combate a endemias), com uma vaga para 128 pessoas inscritas.

O maior número de inscritos por cargo é encontrado, no entanto, para a vaga de assistente de atendimento. São 34 vagas previstas no concurso (2 para PCDs), para as quais 2.151 pessoas se inscreveram, ou seja, uma concorrência de 63 pessoas por vaga.

Nas demais funções de ensino médio com curso técnico específico, com uma vaga por função, a concorrência está assim: técnico de vigilância sanitária, com 36 inscritos; atendente de consultório dentário, com 19 inscritos; e técnico em higiene dental, 12 inscritos;

O único cargo com exigência mínima de ensino fundamental do concurso, auxiliar de serviços gerais, tem 109 inscritos, mas o concurso prevê apenas a formação de cadastro reserva, ou seja, não há vagas abertas de imediato.