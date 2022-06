Concurso da Saúde de Apucarana registra 19,5% de ausentes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Marcada por um clima de tranquilidade, as provas foram realizadas em dois locais: campus da Unespar/Fecea e na Faculdade de Apucarana (FAP)

O concurso público da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), de Apucarana, realizado no último domingo (26), registrou 19,5% de ausência. Dos 4.461 candidatos inscritos, 871 não compareceram para fazer a prova. O certame oferece 67 vagas distribuídas em 20 cargos.

continua após publicidade .

Marcada por um clima de tranquilidade, as provas foram realizadas em dois locais: campus da Unespar/Fecea e na Faculdade de Apucarana (FAP). O gabarito preliminar foi divulgado ontem (27) está disponível no endereço eletrônico no site http://www.fauel.org.br e no site da prefeitura www.apucarana.pr.gov.br. O prazo para recurso iniciou hoje (28) e termina amanhã (29). Já as notas preliminares serão divulgadas no dia 13 de julho.

O concurso abriu vagas para os cargos de advogado, agente de saneamento, assessor técnico, assistente de atendimento, atendente de consultório dentário, atendente de farmácia, auxiliar de serviços gerais, cirurgião dentista com especialidade em endodontia, cirurgião dentista com especialidade em prótese dentária, cirurgião dentista com especialidade traumatologia bucomaxilofacial, engenheiro civil, fisioterapeuta, guarda de endemias/agentes de combate a endemias, médico, médico ginecologista, médico psiquiatra, protético, psicólogo, técnico de higiene dental e técnico de vigilância sanitária.

continua após publicidade .

Os salários variam de R$ 1.392,53 (cadastro de reserva para auxiliar de serviços gerais) e R$ 13.583,42 para médico psiquiatra. A instituição responsável pelo concurso é a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).

Siga o TNOnline no Google News