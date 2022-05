Concurso da Guarda Municipal de Apucarana é suspenso

Da Redação

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel) anunciou nesta quarta-feira (18), em portaria, a suspensão do concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM), de Apucarana. A medida foi tomada por conta da suposta participação de familiares do comandante da Guarda Municipal, Alessandro Carletti, presidente da comissão organizadora do concurso, na disputa por uma das vagas.

continua após publicidade .

Segundo a Fauel, a decisão leva em consideração "as notícias de irregularidades no Concurso da Guarda Civil Municipal de Apucarana, regido pelo edital nº 004/2022, realizado por esta fundação, de que parentes do Presidente da Comissão do Concurso Público, nomeado pela administração municipal, realizaram tal concurso, o que é vedado pelo Edital regente e pela própria Constituição da República”.

A Fauel informa ainda na portaria, assinada pelo presidente em exercício da fundação, Luiz Carlos Migliozzi Ferreira de Mello, que a “conduta do agente público deve pautar-se pela observância e cumprimento da legalidade estrita, bem como rever seus próprios atos, anulando-os quando eivados de vícios que os tornem ilegais, a teor da Súmula 473 do C. Supremo Tribunal Federal”.

continua após publicidade .

Por conta dessa suposta irregularidade, a fundação suspende a partir desta quinta-feira (19) o andamento do Concurso Público da Guarda Civil do Município de Apucarana. “As etapas previstas no Edital até 18/05/2022 mantêm-se inalteradas”, pondera organizadora.

Além da prova objetiva, o concurso da GCM de Apucarana prevê mais quatro etapas: exame de suficiência física, exame de saúde e antropométrico, pesquisa social e avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional da vaga.

O concurso teve 3.293 candidatos homologados, sendo 666 mulheres e 2.663 homens. A prova foi aplicada no último domingo (15). Do total, 2.420 responderam as questões, o que garantiu um índice de comparecimento superior a 73%. Os candidatos disputam 25 vagas, sendo 20 para homens e 5 para mulheres.

continua após publicidade .

A Prefeitura de Apucarana informou que a decisão foi tomada “em comum acordo com a Fauel”. “Estamos de acordo com a suspensão e a apuração da denúncia”, informou o município, que ainda deve divulgar uma nota o oficial completa. “De imediato, o comandante da GCM Alessandro Carletti está sendo destituído da função de presidente da comissão organizadora do concurso público, sendo substituído pelo advogado Rubens França”.

Segundo o município, após a apuração do caso e adoção das medidas cabíveis, o concurso terá sequência normal.

Alessandro Carletti foi procurado pela reportagem e disse que se manifestaria após tomar conhecimento da decisão da Fauel.

continua após publicidade .

CONCURSO

O concurso oferta 20 vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe masculino, sendo 17 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas afrodescendentes, e cinco vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe feminino, sendo três para ampla concorrência, uma para PcD e uma para afrodescendente.

O salário oferecido no concurso - para uma jornada semanal de 40 horas - é de R$ 2.471,26 + R$ 741,38 a título de Adicional de Risco de Vida (ARV), totalizando remuneração inicial de R$ 3.212,64.

Por Fernando Klein