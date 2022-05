Concurso da GCM tem mais de 3 mil candidatos homologados

Da Redação

O concurso da Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCM) teve 3.293 candidatos homologados - 666 mulheres e 2.663 homens-, de acordo com o comandante da corporação Alessandro Pereira Carletti. São 25 vagas disponíveis, o que representa uma concorrência de 131,72 candidatos por vaga.

No dia 13 de abril, quando o prazo de inscrições terminou, 5.266 pessoas haviam sido inscritas. "Essas quase duas mil pessoas realizaram a inscrição, mas não efetuaram o pagamento e por isso não tiveram a inscrição efetivada. Diminuiu a concorrência, mas mesmo assim continua um número alto para 25 vagas", comentou o comandante Caletti, que também é o presidente da Comissão Especial do Concurso (CEC).

O concurso público é realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel). São 20 vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe masculino, sendo 17 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas afrodescendentes, e cinco vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe feminino, sendo três para ampla concorrência, uma para PcD e uma para afrodescendente.

O salário oferecido no concurso - para uma jornada semanal de 40 horas - é de R$ 2.471,26 + R$ 741,38 a título de Adicional de Risco de Vida (ARV), totalizando remuneração inicial de R$ 3.212,64.

SELEÇÃO

A seleção dos candidatos consistirá em duas fases de caráter eliminatório e classificatório. A primeira terá cinco etapas, sendo: prova objetiva (marcada para 15 de maio de 2022); exame de suficiência física (serão convocados - entre os melhores classificados - 200 homens e 100 mulheres ); exame de saúde e antropométrico; pesquisa social e avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional.

Os classificados seguem para a segunda fase, que será o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que a classificação final e definitiva dos aprovados a ingressar na GCM aconteça em janeiro de 2023 e a convocação entre março e abril.

Além de aprovação em todas as etapas, para investidura no cargo, os candidatos deverão ter Ensino Médio Completo, idade máxima de 40 anos quando da posse e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB, já no início do curso de formação. Outra exigência é a altura mínima, sendo de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres.

O curso de formação – de cinco meses - será realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-PR) no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Os novos guardas, caso a projeção de convocação se confirme, devem começar a atuar nas ruas no segundo semestre de 2023.