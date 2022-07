Concurso da Educação registra ausência de 24% dos candidatos inscritos

Da Redação

163 candidatos não compareceram à Faculdade de Apucarana (FAP) para a realização das provas

O concurso público da Autarquia Municipal de Educação da cidade de Apucarana foi realizado na manhã do último domingo (03) e registrou a ausência de 24,04% dos candidatos. Dos 678 candidatos inscritos no certame, 163 não compareceram à Faculdade de Apucarana (FAP) para a realização das provas.

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva já estão disponíveis no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL), empresa responsável pela organização do concurso público, e também no endereço eletrônico da Prefeitura de Apucarana.

“Os candidatos interessados em interpor recursos, de acordo com o edital nº 027/2022, têm até esta quarta (06) para acessarem o endereço eletrônico da FAUEL e enviarem as suas fundamentações,” destaca a secretária de educação, Marli Fernandes.

O concurso público da Autarquia Municipal de Educação disponibiliza duas vagas, mais cadastro de reserva, para o cargo de Assistente de Atendimento. A remuneração inicial é de R$ 2.471,26 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O prefeito Junior da Femac destaca que o município tem mais três concursos em andamento, da Guarda Civil Municipal, da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e da própria Prefeitura de Apucarana. “A demanda por serviços públicos vem aumentando de uma maneira geral e a realização de concursos é necessária para repor o quadro funcional. Manter o quadro de servidores é fundamental para garantir a qualidade dos serviços prestados à população” afirmou.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

