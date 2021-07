Concurso da educação é realizado em clima de tranquilidade

Da Redação

As provas do concurso público da Autarquia Municipal de Educação foram aplicadas no domingo (25) em clima de tranquilidade e sem nenhuma ocorrência registrada, aos mais de dois mil candidatos inscritos. O certame oferece quinze vagas para o cargo de Professor e cadastro de reserva para Assistente Infantil.

A secretária de educação, Marli Fernandes, lembrou que as provas objetivas e de redação deveriam ter acontecido no dia 29 de março de 2020. “Entretanto, devido à pandemia de Covid-19, as autoridades de saúde nos orientaram a suspender o concurso e adiar a realização dos exames para um momento mais oportuno,” explicou.

“O processo seletivo foi reestabelecido no último mês de abril, tendo em vista que as aulas presenciais já estão sendo retomadas gradualmente e precisamos recompor o quadro de funcionários dos nossos CMEIs e Escolas,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina – empresa contratada para organizar o concurso – colocou em prática um protocolo rígido de biossegurança.

“Além da exigência do uso de máscaras, a equipe da FAUEL foi bastante criteriosa em relação à aferição da temperatura corporal dos candidatos, ao distanciamento social dentro das salas de aula e à higienização das carteiras e cadeiras antes de cada turno das provas. Tudo isso para não colocar em risco a saúde dos participantes e dos profissionais envolvidos no certame,” disse a presidente da Comissão Especial do Concurso, Elida Lusia Fenato.

Os gabaritos das provas e o cronograma com as demais etapas do concurso (Edital 012/2021) serão disponibilizados nesta terça-feira (27), por meio do Jornal Tribuna do Norte e do endereço eletrônico: http://sys.apucarana.pr.gov.br/apucarana-pr/FWLocal/editais_concursos/