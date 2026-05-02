Concretagem fechará ponte do Barreiro por 20 dias; confira a rota alternativa

A Prefeitura de Apucarana informou neste sábado (2) que a ponte do Barreiro será interditada a partir da próxima segunda-feira (4). O bloqueio temporário, que se estenderá até o dia 24 de maio, é necessário para a realização da etapa de concretagem da estrutura, que exige um período ininterrupto para a cura do material.

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A informação foi divulgada por meio de um vídeo nas redes sociais oficiais do município, realizado pelo secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon, e pelo secretário municipal de Serviços Públicos, Wendel Sulivan Metta.

"Estamos aqui na ponte do Barreiro, uma obra aguardada há mais de vinte anos pela comunidade. Nós estamos evoluindo bem com a obra e estamos chegando numa etapa crucial da obra, a concretagem da ponte", explicou o secretário de Obras.

Para garantir a qualidade e a segurança da nova infraestrutura, o tráfego de veículos precisará ser totalmente interrompido no local por três semanas. "Durante essa atividade da concretagem é necessário vinte dias de cura do concreto. Então, a partir do dia 4 de maio, segunda-feira, até o dia 24 de maio, a ponte será interditada pra gente ter essa devida cura", detalhou Franciscon.

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Com o fechamento temporário da via principal, os motoristas que precisarem acessar a comunidade do Barreiro deverão utilizar uma rota alternativa estipulada pela Secretaria de Serviços Públicos.

"O acesso será por uma estrada rural próximo do Pirapó, que liga a Fazenda Colina ao Barreiro, conforme o mapa", orientou Wendel Metta. Confira o vídeo feito pela Prefeitura:





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