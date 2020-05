Concessionária realiza melhorias em trecho urbano de Apucarana

A Viapar deu início nesta quinta-feira (7) a um trabalho de recuperação do pavimento em trecho de sua responsabilidade dentro do perímetro urbano de Apucarana. As intervenções, que também vão contemplar renovação e reforço da sinalização viária, tiveram início pela Avenida Governador Roberto da Silveira e atendem a solicitações feitas pelo prefeito Júnior da Femac.

“Apucarana é um importante entroncamento rodoviário e logístico e sempre mantemos parcerias e um estreito diálogo com as concessionárias. O trecho que está recebendo melhorias neste momento, entre o 10º BPM e o Posto V. Brambila, diariamente registra tráfego pesado de caminhões e estava precisando muito desta obra. Agradecemos à Viapar por atender prontamente mais um pleito da cidade”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Segundo cronograma repassado pela concessionária à Superintendência de Trânsito, Segurança e Transporte do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), os serviços na Avenida Governador Roberto da Silveira devem durar cerca de 15 dias. “Tínhamos o compromisso da Viapar de que as obras iriam iniciar agora em maio, como de fato está acontecendo.

Terminado este trecho, temos a expectativa de que a concessionária realize melhorias também outros de sua responsabilidade dentro do perímetro urbano”, diz Carlos Mendes, superintendente do Idepplan. Ele pede atenção redobrada aos condutores ao passar pela via em obras. “Pedimos cuidado com o limite de velocidade e com a sinalização”, orienta.

Após concluídos os trabalhos, a próxima etapa a ser atendida deve ser a saída para Londrina, em trecho entre a Avenida Brasil, passando pela Avenida Minas Gerais até o cruzamento com a Avenida Curitiba. “A partir daí, os serviços seguem pela Avenida Curitiba até a Praça Interventor Manoel Ribas (Redondo) e do Redondo até a Praça Mauá, ao lado da estação ferroviária”, onde deve acontecer um recape geral”, relata Mendes.

A Concessionária Viapar é responsável por uma malha de 551 quilômetros de rodovias (481 km com cobrança de tarifa e 70 km do chamado “trecho de oferta” entre Paranavaí e Nova Londrina); sendo 233 km em pista dupla e 318 quilômetros em pista simples, que passou por muitas obras desde 1998, quando teve início a concessão.