Da Redação

Concessão de microcrédito rende prêmio estadual a Apucarana

Apucarana recebeu nesta semana o Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae 2020 como o município que mais efetivou contratos e renegociações na categoria entre 100 mil e 199.999 mil habitantes. O prêmio foi recebido pela Secretária Municipal da Fazenda, Sueli Pereira, que no ato representou o prefeito Júnior da Femac, durante o Encontro Estadual de Agentes de Crédito, realizado em Foz do Iguaçu.

Com 1.252 contratos de microcrédito Fomento Paraná assinados, Apucarana fechou 2.020 com uma injeção de R$6.605.022,10 em atividades econômicas dentro do município, garantindo a estruturação e expansão de negócios, bem como a preservação de empregos. O ranqueamento que premiou Apucarana engloba os microcréditos tradicionais e o chamado “socorro emergencial” firmado dentro do Programa Paraná Recupera, criado pelo Governo do Paraná no âmbito da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ao comentar a conquista, o prefeito Júnior da Femac lembrou que o atendimento aos empresários, feito pela Prefeitura de Apucarana através da Sala do Empreendedor – órgão subordinado à Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, que tem à frente o secretário Edison Peres Estrope – , já era referência estadual mas foi intensificado para dar o suporte necessário, em especial a microempreendedores individuais e autônomos, para minimizar os impactos financeiros que os profissionais enfrentaram, notadamente no início da pandemia, quando precisaram paralisar por completo as atividades ao longo de dias. “A Prefeitura de Apucarana foi a única do Paraná que montou uma estrutura própria para agilizar a assinatura dos contratos. Acolhemos com muito respeito e carinho os empreendedores interessados e nossa valiosa equipe de servidores não mediu esforços para atender a todos. O prêmio é um reconhecimento a todo este trabalho, que preservou vidas e a economia”, enalteceu o prefeito.

O evento de premiação reuniu mais de 250 agentes de crédito que atuam na intermediação de operações de microcrédito em 283 prefeituras, salas do empreendedor e agências do trabalhador. O presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, frisou que o reconhecimento é um estímulo para que prefeituras e agentes de crédito possam oferecer ainda mais crédito para manter empregos, negócios e renda nas localidades. “Além de merecido, o prêmio de Apucarana na categoria acima de 100 mil habitantes é fruto da competência da organização e estrutura da prefeitura colocada à disposição dos agentes de crédito, mostrando a competência do Município sob a liderança do prefeito Júnior da Femac”, disse Neves.

A secretária da Fazenda, Sueli Pereira, lembra que foram disponibilizadas duas linhas de financiamento: Paraná Recupera Linha Giro, concedendo valores entre R$ 1,5 mil e R$ 6 mil, realizado pela Sala do Empreendedor, e Paraná Recupera Linha de Capital de Giro Emergencial, com créditos financiáveis entre R$ 6 mil a R$ 200 mil, realizados através da Associação Comercial, Empresarial e de Serviços de Apucarana (Acia). “O crédito foi liberado para profissionais como cabeleireiros, barbeiros, vanzeiros, pedreiros, jardineiros, cozinheiros, pintores, taxistas, sorveteiros, eletricistas, fotógrafos, professores, borracheiros, vidraceiros, costureiras e panificadores, além de lanchonetes, academias de condicionamento físico, pet shops e lava-rápidos, entre outros”, detalha a secretária da Fazenda.

PRÊMIO– O Prêmio Estadual de Microcrédito é dividido por categorias conforme faixas de tamanho da população, com troféus entregues para os municípios que se destacam em primeiro, segundo e terceiro lugares para categorias até 10 mil habitantes, até 20 mil, até 50 mil, até 100 mil e acima de 200 mil, além do campeão geral.

Premiações

Geral: Foz do Iguaçu

Municípios acima de 200 mil habitantes: Foz do Iguaçu (1º), Maringá (2°) e Ponta Grosa (3º)

Municípios de 100 a 200 mil habitantes: Apucarana (1º), Guarapuava (2°) e Arapongas (3º)

Municípios de 50 a 100 mil habitantes: Francisco Beltrão (1º), Cianorte (2º) e Marechal Cândido Rondon (3º)

Municípios de 20 a 50 mil habitantes: Loanda (1º), Pitanga (2º) e Cornélio Procópio (3º)

Municípios de 10 a 20 mil habitantes: Florestópolis (1º), Engenheiro Beltrão (2º) e Bituruna (3º)

Municípios até 10 mil habitantes: Alto Piquiri (1º), Tomazina (2º) e Cambira (3º)