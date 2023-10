Comunidade judaica de Apucarana lamenta conflito em Israel

A comunidade judaica de Apucarana, no norte do Paraná, lamentou o conflito que desde sábado atinge civis de Israel e da Palestina, no oriente médio. A escalada de tensão começou após ataque do grupo terrorista do Hamas que lançou foguetes contra cidades israelenses a partir da Faixa de Gaza. Na sequência, Israel revidou os ataques e declarou guerra ao Hamas. O balanço mais recente das autoridades locais indica que mais de 1,8 mil pessoas morreram no conflito.

continua após publicidade

Líder da comunidade judaica em Apucarana, Wilson Rubens Alves, acompanha com temor e muita tristeza as notícias que recebe dos amigos que moram em Israel. Alves pertence à Congregação Israelita da Nova Aliança e conta que muitos irmãos do grupo foram para a “Terra Santa” estudar e decidiram permanecer por lá.

- LEIA MAIS: Brasileiros que estavam em Israel chegam ao Brasil em vôo da FAB

continua após publicidade

Alves classifica a ação do Hamas como covarde e compara o ataque à Guerra de Yom Kippur, em 6 de outubro de 1973, iniciada durante as comemorações judaicas. “Vejo as notícias com muita tristeza. É uma covardia da parte do Hamas, que agiu de uma maneira muito cruel. Eles fizeram a mesma coisa que em Yom Kippur. Só atacam nas festas. Na manhã de sábado os irmãos fazem a leitura da Torá (Bíblia dos judeus) e aguardavam para rebobinar a Torá. O Hamas sabia disso”, comenta o líder religioso na esperança de que o conflito chegue ao fim.

Israel entrou em guerra com o Hamas, grupo islâmico extremista armado, após ataques no território israelense, no último fim de semana. O balanço recente das autoridades locais indica que mais 1,8 mil pessoas morreram desde o início do conflito, no sábado (7), com um ataque-surpresa. Partindo da Faixa de Gaza, o Hamas atacou cidades, comunidades rurais e uma festa rave em território israelense. Israel declarou guerra já no sábado.

Em resposta ao conflito, o governo israelense cortou o fornecimento de energia elétrica e alimento à população de Gaza.

Aproximadamente 150 pessoas foram feitas reféns. O Hamas afirma que os escondeu em “locais e túneis seguros” dentro de Gaza e ameaçou matar reféns se casas de civis fossem bombardeadas por Israel sem aviso prévio.

Siga o TNOnline no Google News