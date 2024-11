Compra de Voyage termina na delegacia após golpe em Apucarana

continua após publicidade

Uma negociação de compra e venda de um veículo Volkswagen Voyage terminou na delegacia nesta segunda-feira (28), após os envolvidos caírem em um golpe em Apucarana (PR). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem que desejava comprar o carro perdeu R$ 15 mil.

Conforme o boletim de ocorrência, a negociação estava sendo feita pela plataforma Marketplace, do Facebook. Foi combinado um valor de R$ 15 mil pelo carro, e o comprador realizou uma transferência via Pix. O Voyage estava no nome do tio do vendedor, por esse motivo, o homem também foi até o cartório para os trâmites necessários.

No cartório localizado na Avenida Curitiba, centro da cidade, o comprador conversou com o atual proprietário do carro. No entanto, no final da regularização da venda, o vendedor percebeu que não havia recebido os R$ 15 mil e então eles notaram que haviam caído em um golpe.

Ainda conforme a PM, o comprador relatou que havia realizado o pagamento e, por esse motivo, desejava levar o automóvel. O atual dono, porém, não queria entregar as chaves. Como não houve acordo entre as partes, eles foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

