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Complexo Estação Cidadania fica alagado durante chuva em Apucarana

Segundo prefeitura alagamento foi causado por rompimento na tubulação externa da galeria pluvial

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 16:57:24 Editado em 12.06.2026, 18:53:47
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O Complexo Esportivo Estação Cidadania (antigo CIE), localizado na Rua Emílio de Menezes, no Jardim América, em Apucarana (PR), amanheceu alagado nesta sexta-feira (12) em decorrência das fortes chuvas registradas na cidade.

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Imagens encaminhadas ao TNOnline mostram que a enxurrada invadiu vários ambientes do complexo como a quadra esportiva, banheiros, cozinha, entre outros, deixando o espaço alagado e com terra.


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Complexo Estação Cidadania fica alagado durante chuva em Apucarana
AutorFoto: reprodução

De acordo com o secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon, o alagamento no Complexo Esportivo Estação Cidadania foi causado pelo rompimento de uma tubulação externa da galeria pluvial, sobrecarregada pelo registro de 22 milímetros de precipitação.

“Trata-se de uma rede com uma alta área de contribuição e, com as chuvas intensas, infelizmente a água entrou no ginásio”, explicou Franciscon.

Após os transtornos causados pela enxurrada, o local já foi totalmente limpo e as equipes competentes estão realizando os reparos necessários na rede afetada.

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Alagamento Apucarana Chuvas Intensificadas complexo esportivo Jardim América Manutenção de Infraestrutura
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