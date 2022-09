Complexo Esportivo de Apucarana sedia 5º Festival de Atletismo

Da Redação

Neste sábado (17), a partir das 08h, será realizado pela Prefeitura de Apucarana a 5ª edição do Festival de Atletismo das Escolas Municipais da cidade. A competição ocorrerá na pista do Complexo Esportivo Estação Cidadania, localizado no Parque Japira, no Jardim Trabalhista.

Neste dia, as disputas serão pelo naipe feminino. Já no próximo dia 24 de setembro, sábado, no mesmo local e horário, será a competição masculina.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, comemora o retorno do Festival, no município. “A meta do festival é promover a prática esportiva, valorizar o atletismo e formar campeões e bons cidadãos. Hoje o nosso atletismo é referência e tem conseguido excelentes resultados a nível estadual e nacional. Somos os atuais bicampeões da São Silvestrinha em São Paulo, além de outras conquistas em nosso Estado”, destaca o prefeito.

Nós estamos muito felizes em organizar mais um evento esportivo. As crianças gostam muito de participar do Festival de Atletismo. Além disso, a prática de atividades físicas na infância contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, da cognição, da socialização e de hábitos saudáveis. Eu agradeço o secretário de Esportes José Marcelino pela parceria e ao prefeito Junior da Femac por ser um grande incentivador da educação e do esporte em Apucarana - Professora Marli Fernandes, Diretora-presidente da Autarquia Municipal da Educação - Professora Marli Fernandes, Diretora-presidente da Autarquia Municipal da Educação

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes, destaca que o festival, neste sábado (17), será disputado nas categorias sub-9, sub-10 e sub-1 1.

O 5º Festival de Atletismo terá a presença de 467 alunas, que representarão as 35 escolas municipais.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

