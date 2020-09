Competições só ano que vem; treinos continuam - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A dentista apucaranense e atleta profissional Rosiane Cristina Bolonhezi, iria participar de competições importantes de corridas e de duathlon em cidades da região e em outros estados como em Caiobá, Maceió e até fora do país como no Holanda, mas tudo ficou para o ano que vem. “Os atletas amadores e até mesmo os de elite sentiram e muito esse impacto pois praticamente todos os eventos foram cancelados. As minhas competições todas foram remarcadas para o ano que vem. Esse ano não tenho mais competições.”

A atleta ficou um período sem treinar, mas agora mantém a rotina de corrida e pedaladas em dia. “Logo no começo da pandemia quando fomos obrigados a ficar em casa, eu fiquei parada, treinando em casa, mas agora eu continuo com a minha preparação física, só não estou nadando. Minha expectativa é que tudo isso passe logo, não podemos ficar refém dessa loucura que estamos vivendo,” ressalta Roseane.