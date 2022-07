Competições do JUP’s movimentam Apucarana neste sábado

Da Redação

A cerimônia de abertura Jogos Universitários do Paraná (JUP´s) será realizada na noite deste sábado, às 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), mas as competições tomaram as praças esportivas de Apucarana desde a manhã deste sábado.

Já iniciaram as disputas pelas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, natação, xadrez, tênis de mesa, tênis, taekwondo, badminton, atletismo e judô (masculino e feminino).

A 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP’s) tem a participação de 17 estabelecimentos de ensino superior de doze cidades do Estado e com a disputa de 15 modalidades. Os JUP´s serão disputados até o dia 21 de julho, com cerca de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e equipe de arbitragem.

Confira no link a seguir os locais e horários das competições: http://www.apucarana.pr.gov.br/site/jogos-universitarios-do-parana/





