Companhia de Reis se apresenta em Apucarana nesta quarta

Da Redação

A Companhia de Reis Sagrada Família se apresenta nesta quarta-feira (22), em Apucarana, a partir das 19h, no platô da Praça Rui Barbosa. Tradicionalmente, entre o final de dezembro até o início de janeiro, a Folia de Reis passa pelas casas dos devotos celebrando a chegada do menino Jesus, que recebeu a visita dos três reis magos.

Maria De Lourdes é atual coordenadora da Companhia de Reis Sagrada Família, que já existe há mais de 30 anos. Começou com a mãe dela, Maria Arminda Pereira Gomes, de 81 anos. A idosa, muito ativa, ainda participa da Folia. "Antes da pandemia nossa companhia realizava visitas em casas da cidade e região, estávamos sem nos apresentar e ficamos muito felizes com o convite da prefeitura, através do Mario Felipe. Eu já estou na folia há 15 anos, desde criança participava com a minha mãe e seguimos juntas", conta.

A Companhia de Reis Sagrada Família conta com aproximadamente 15 integrantes. Além da apresentação desta quarta, a Folia de Reis de Apucarana se prepara para o Natal. "No dia 24 de dezembro, após a Santa Missa, vamos começar nossas visitas, graças a Deus a pandemia está melhor, então vamos visitar cidades da região, igrejas de Arapongas e Apucarana, além de passar por vários bairros, como na Vila Reis, Vila Nova, Colonial, Pirapó, entre outros lugares", finaliza.