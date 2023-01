Companhia de Reis Sagrada Família não realizará caminhada em Apucarana

Da Redação

A Companhia de Santos Reis Sagrada Família não vai realizar a tradicional caminhada pelos bairros de Apucarana. Tradicionalmente, entre o final de dezembro até o início de janeiro, a Folia de Reis passa pelas casas dos devotos celebrando a chegada do menino Jesus, que recebeu a visita dos três reis magos.

Maria de Lourdes Santos, coordenadora da Companhia de Reis Sagrada Família, que já existe há mais de 30 anos, contou que alguns integrantes da folia faleceram, outros estão doentes, como a dona da bandeira, Maria Arminda Pereira Gomes, de 82 anos.

"Ficou muito difícil de realizar nossa caminhada. Iríamos fazer uma apresentação na Associação da Prefeitura Municipal, porém, com a volta dos casos de Covid, alguns integrantes ficaram doentes. Além disso, infelizmente perdemos quatro integrantes, que faleceram por motivos de saúde. A minha mãe, fundadora da companhia, também está debilitada. Agradecemos o carinho de toda comunidade, estamos com a bandeira pronta para a caminhada, mas esse ano não vai acontecer. Agradecemos a todos, e vamos nos preparar para o próximo dia de Reis", informou Maria.

A Folia de Reis é parte das festas folclóricas brasileiras e é celebrada no período de 24 de dezembro, véspera do nascimento de Jesus, a 6 de janeiro, Dia de Reis. Nessa data, inclusive, costuma-se desmontar a árvore de Natal.

Origem da Folia de Reis

A história da origem da Folia de Reis está associada a uma tradição cristã, vinda de Portugal e Espanha e trazida ao Brasil no século XIX.

É celebrada pela Igreja Católica como forma de comemoração à visita dos três reis magos ao menino Jesus e costuma ter duração de 12 dias. Os três reis magos, chamados Gaspar, Melchior (ou Belchior) e Baltazar teriam avistado no céu a estrela de Belém e então foram ao encontro de Jesus levando incenso, ouro e mirra para presenteá-lo.

Os presentes levados ao menino Jesus possuem simbologia, já que o ouro representava a realeza, o incenso representava a divindade ou a fé e a mirra representava a imortalidade.

Características da Folia de Reis

Na maioria das vezes, a festividade de Folia de Reis ocorre com a visita do grupo do festejo à casa das pessoas. Os moradores que recebem a visita da Folia de Reis ofertam comidas e prendas. Os integrantes agradecem e logo seguem para o próximo destino, passando pelas ruas da cidade.

Na ocasião, são cantadas e tocadas músicas que relembram a visita dos três reis magos ao menino Jesus, sendo feito o uso de instrumentos como viola, acordeão, reco-reco, violão, tambor, pandeiro, caixa e bumbo. Além disso, são realizadas danças em celebração ao nascimento de Jesus e o seu encontro com os três reis magos.

O grupo que faz parte da Folia de Reis é constituído por um mestre ou embaixador, um contramestre, os três reis magos, os palhaços, os alfeires e os foliões. Há também a possibilidade de haver desfiles de grupos dedicados ao festejo pelas ruas.

Em alguns locais, os grupos de Folia de Reis também podem ser chamados de Ternos de Reis. Os integrantes dos grupos usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas. Todo grupo tem a sua própria bandeira ou estandarte.

Após a festividade, costuma-se celebrar uma missa. Em algumas regiões, há barraquinhas espalhadas pela cidade com comidas, bebidas e lembrancinhas. As comidas típicas, músicas, brincadeiras e danças variam conforme o local onde a Folia de Reis acontece, de acordo com os costumes de onde acontece o festejo.

Uma curiosidade sobre a Folia de Reis é que no ano de 2017, o Conselho Estadual de Patrimônio de Minas Gerais declarou a festividade como patrimônio imaterial do estado.

Folia de Reis pelo mundo

Outros lugares no mundo também celebram a Folia de Reis. Por exemplo, na Europa alguns países consideram a festividade mais importante do que o próprio Natal. Nesses locais, as trocas de presentes e a montagem do presépio acontecem no dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis.

Na Espanha, há o tradicional desfile Cabalgata de los Reyes Magos, que acontece em 5 de janeiro, com carros alegóricos que desfilam com pessoas fantasiadas e jogam balas para as crianças. E no dia 6 de janeiro, é feriado nacional no país. Já na Itália, a festa é conhecida como Befana.

