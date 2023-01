Comoção marca sepultamento de criança apucaranense que caiu de prédio

Da Redação

Foi realizado na manhã desta segunda-feira, 23, no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, o sepultamento do pequeno João Davi Barbosa Carneiro, de 8 anos. Ele morreu no sábado (21), após cair do terceiro andar de um prédio na Rua Borba Gato, em Londrina.

Dezenas de amigos e familiares participaram do cortejo fúnebre e prestaram a última homenagem ao menino com balões coloridos durante o sepultamento.

João Davi morava com a mãe em Apucarana e era aluno da Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco, localizada no Núcleo Castelo Branco. Ele passava o fim de semana no apartamento do pai, quando a fatalidade aconteceu.

A notícia gerou forte comoção em Apucarana e muitas pessoas usaram as redes sociais para lamentar a perda.

"Ele era amiguinho da minha sobrinha, que ficou muito triste. Judiação! Deus conforte o coração de todos".

"Quanta dor meu querido aluninho , tão amável e gentil. Deus seja o refúgio de sua mamãe, de sua família e amigos. Nosso anjinho voltou para o céu".

O acidente

Um menino de 8 anos, morador de Apucarana, morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Londrina, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Rua Borba Gato, na tarde de sábado (21). O Corpo de Bombeiros informou que a criança estava escovando os dentes próximo da janela do quarto, quando teria se desequilibrado e caído de uma altura de cerca de 10 metros. Na queda, ele bateu a cabeça com força no chão.

O Siate dos Bombeiros foi chamado e encaminhou a vítima para o Hospital Evangélico, porém, apesar dos esforços médicos, ela não resistiu e morreu na UTI.

