Comoção: Apucaranense que esperava o primeiro filho morre

Familiares confirmaram o falecimento da apucaranense Daiane dos Santos Pereira de 27 anos. A jovem estava grávida de cinco meses e o bebê, o primeiro filho, também faleceu.

De acordo com cunhado Marcos Gregor, Daiane passou mal por volta das 5h da madrugada deste domingo (23), o marido a levou até o Materno Infantil, do Hospital da Providência e por volta das 9h informaram o falecimento. "Ela já tinha ficado três dias internada, aí na terça-feira (18) ela recebeu alta, foi pra casa, porém, hoje começou a sentir umas pontadas no peito e morreu", conta.

A família cobra respostas do hospital, pois a causa da morte ainda é um mistério."Falaram que poderia ser trombose, dengue e até covid, só falaram que ela e a criança morreram e estamos sem entender, como uma gestante morre assim? queremos respostas", destaca Marcos.

Daiane trabalhava como gerente de uma empresa. "Ela estava tão feliz a espera do primeiro filho. Meu irmão está arrasado, perdeu a esposa e o filho Davi, não dá para acreditar, queremos saber o que aconteceu, nossa família está muito abalada", finaliza.

A jovem será velada na capela central de Apucarana na manhã de segunda-feira (24) e o sepultamento acontece às 11h no cemitério Cristo Rei.

Nas redes sociais, a comoção é grande:

"É a vida passa num sopro, infelizmente a gente não espera que quem a gente conhece vai assim tão cedo com tanta coisa pra se viver com aquela pessoinha que estava vindo com vc o pequeno Davi, tu tava tão feliz e a vida da essa revira volta toda e leva vocês 2... Meus sentimentos a família"