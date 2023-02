Como se recuperar da ressaca em dias de Carnaval

Da Redação

No entanto, no dia seguinte é preciso lidar com os desagradáveis sintomas da famosa ressaca

O Carnaval, o feriadão mais aguardado pelos foliões, está rolando em todo o país. O período do ano é regado à muita bebida alcoólica, que para algumas pessoas, é combustível para a animação e curtição. No entanto, no dia seguinte é preciso lidar com os desagradáveis sintomas da famosa ressaca.

continua após publicidade .

A nutricionista Giliane Simões, de Apucarana, explica que a ressaca acontece por conta da alta ingestão de álcool, que leva o corpo à desidratação. “A água continua sendo uma grande aliada na cura da ressaca. O álcool funciona como um diurético. Sendo assim, ele aumenta a perda de vitaminas e minerais pela urina. Por isso, o ideal é consumir água com junto da bebida alcoólica e também após o consumo", aconselha.

A profissional diz que suplementos com vitaminas do complexo B também são importantes para reduzir os sintomas da ressaca no organismo. "Em especial as vitaminas B1, B6 e B12, que estão envolvidas no aumento do metabolismo do corpo e ajudam no processo de desintoxicação, além de ajudar também na reposição de vitaminas perdidas na noite anterior à bebedeira. O ideal é consumir as vitaminas antes do consumo de álcool", comenta.

continua após publicidade .

Hidratação

Já que a ressaca é causada pela desidratação do organismo, beber muita água evita que os sintomas virem um incômodo no dia seguinte. É importante que os foliões criem uma pequena meta, por exemplo, de tomar um copo de água a cada lata de cerveja, por exemplo.

Alimente-se bem

continua após publicidade .

É muito importante comer antes e depois da festa. O álcool diminui a quantidade de açúcar no sangue e, quando ingeridas em jejum, as bebidas alcoólicas podem provocar um quadro de hipoglicemia. Para ajudar a amenizar a ressaca, o folião pode fazer uma refeição reforçada, à base de carboidratos, antes de cair na farra.

Bebidas mais fracas

Outra estratégia recomendada pelo nutricionista para evitar a ressaca é escolher bebidas de baixo teor alcoólico, como espumante, cerveja e saquê. Isso porque quando a bebida tem alta concentração de álcool, uma quantidade muito pequena já é o suficiente para fazer mal.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News