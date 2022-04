Comitivas conhecem a rede municipal de educação de Apucarana

Da Redação

A secretária Marli Fernandes recebeu duas comitivas que vieram conhecer os projetos e iniciativas desenvolvidos na rede municipal de educação de Apucarana. Na sexta-feira (11), a visita foi de um grupo de professores proveniente da cidade de Santa Helena, na região oeste do Paraná. Já na manhã desta quinta-feira (17), o encontro envolveu representantes do município de Araucária, situado na região metropolitana de Curitiba.

“Eu e minha equipe sentimo-nos muito felizes de receber os visitantes e poder trocar experiências com dirigentes e técnicos educacionais de outros municípios. Esses momentos são valiosos,” afirmou a secretária Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou que a educação de Apucarana é referência atualmente para o país. “No final do ano passado, o Prêmio Band Cidades Excelentes apontou que somos o município brasileiro que oferece a melhor formação básica para as crianças. Nós também conquistamos a melhor nota (7,6), entre as cidades paranaenses com mais de 100 mil habitantes, na última edição do Ideb. As comitivas que têm nos procurado querem saber como fizemos para alcançar esses resultados,” disse.

A comitiva de Santa Helena estava composta pela secretária de educação Juliana Schwaab Thibes, o educador Cláudio Roberto Konig, a corregedora Edna Lana Wiellenz e a representante da secretaria da saúde, Terezinha Madalena Bottega.

O grupo de Araucária, por sua vez, reunia a dirigente municipal de educação Adriana de Oliveira Chaves Palmieri, a diretora geral Marilene Rôde e os educadores André Luiz Batista da Silva, Soeli do Rocio Nunes Lechinhoski, Gustavo de Sousa Toscani, Fabrício de Lima Gomes Neto, Soeli Jozeane Hartmamm Matozo, Gilsiely dos Santos Claudio, Camila Langner Zadureski, Claudinéia Maria Vischi Avanzini, Marie Hellen da Silva Talamini e Margarida Martins Vieira.