Comitiva de Santa Helena conhece iniciativas de Apucarana

Servidores da Prefeitura de Santa Helena, município de cerca de 30 mil habitantes localizando na costa oeste paranaense, estiveram em Apucarana para obter mais detalhes de duas iniciativas públicas na área da indústria, comércio e emprego (Espaço das Feiras), e também no setor da promoção da saúde animal e cuidado animal (Centro Municipal de Saúde Animal – Cemsa).

O grupo técnico foi formado pela coordenadora de projetos Edna Lara Wiellenz, pela técnica em vigilância sanitária Terezinha Madalena Bottega e pelo monitor social Cláudio Koning. “São duas experiências públicas muito interessantes. Por isso viemos colher mais informações, ver de perto todo o funcionamento visando adaptação e implantação de ambos projetos em nosso município”, confirmou Edna Lara, coordenadora de Projetos de Santa Helena.

No Espaço das Feiras a comitiva foi assessorada pelo secretário da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, e pelo superintendente Joaquim Rosina. “Este local, idealizado pelo prefeito Júnior da Femac, tornou-se uma referência até mesmo para o Governo do Paraná, que já está com cópia do projeto e estuda levar para todo o Paraná. Foi uma satisfação receber a visita de Santa Helena e esperamos que possam implantar um local semelhante para atender seus feirantes e população com total conforto e acessibilidade”, disse Estrope.

Já no Cemsa, o responsável pelas informações ao grupo técnico foi o coordenador Luan Rafael da Silva Santos. “Repassamos todos os detalhes do nosso trabalho, especialmente dentro do Programa Mais Vida Animal, também idealizado pelo prefeito Júnior da Femac, e que oferta castração gratuita a animais tutelados por famílias de baixa renda, garante repasse mensal de ração a cuidadores independentes e cuidados veterinários a animais vítimas de abandono ou maus-tratos”, detalha Santos.

Além das duas iniciativas da prefeitura, em Apucarana o grupo do município de Santa Helena também conheceu “in loco” uma iniciativa privada conduzida por um instituto no campo da pesquisa e tratamento humanístico.