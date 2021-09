Comitiva de Sabáudia conhece rede de ensino de Apucarana

Da Redação

A secretária Marli Fernandes recebeu, na manhã desta quinta-feira (23/9), a visita de uma comitiva proveniente da cidade de Sabáudia. Eles vieram a Apucarana com o intuito de conhecer o projeto de Educação Integral que é desenvolvido na rede municipal de ensino.

“Nós temos duas escolas municipais no município de Sabáudia que juntas atendem aproximadamente 700 alunos, na faixa etária dos seis aos dez anos de idade. A partir do próximo ano, a Educação Integral deve ser introduzida em uma delas. Então, estamos em busca de informações com quem tem bastante experiência na gestão desse modelo de ensino,” disse a dirigente municipal de educação de Sabáudia, Claudinéia da Silva Ribeiro.

Em Apucarana, a Educação Integral é ofertada em trinta escolas municipais. “Nós mantemos o ensino em tempo parcial apenas em cinco unidades de ensino, para atender as famílias que têm preferência por esta opção. Para que o projeto de Educação Integral seja bem sucedido, não basta ampliar o tempo que os alunos permanecem nas escolas, mas é preciso ainda construir um currículo que contemple o desenvolvimento global do ser humano e garantir que os prédios escolares tenham estrutura física adequada,” explicou a secretária de educação de Apucarana, Marli Fernandes.

Comitivas de Maringá, Ivaiporã e Cândido de Abreu também vieram conhecer a rede municipal de ensino no último mês. “Apucarana é atualmente referência nacional em termos de qualidade da educação. O Prêmio Band Cidades Excelentes apontou que estamos em 4º lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, que oferecem o melhor ensino público às suas crianças. É uma honra recebermos comitivas de outras cidades e compartilharmos os projetos e iniciativas que trouxeram nossa educação a este patamar,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

Além da dirigente municipal de educação Claudinéia da Silva Ribeiro, a comitiva de Sabáudia era formada pela coordenadora geral da secretaria, Silvana Garbin Navarro; a coordenadora da educação especial, Antoniele Bicudo Costa Basto; e a diretora da Escola Municipal Professor Domoacir Coelho, Maria Helena da Silva Garbim.