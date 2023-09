Comitiva de Londrina conhece programas de qualificação em Apucarana

Representantes da Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Londrina estiveram nesta quarta-feira (30) em Apucarana para conhecer o funcionamento dos programas de cursos de qualificação e profissionalizantes para jovens ofertados pela administração municipal.

Com o objetivo de buscar informações sobre o Programa Pré Aprendiz e o Programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Municipal (Aprende), o grupo visitou o Centro de Qualificação Total, o Sesc e a Secretaria da Indústria, Comércio e Trabalho. “Viemos conhecer na prática como Apucarana desenvolve os programas de qualificação voltados à população jovem para adaptar este programa na prefeitura de Londrina”, afirma Marcelle Diorio.

“Apucarana é uma referência importante na aprendizagem de jovens. O trabalho feito aqui é de muita qualidade e colocado em prática de forma menos burocrática. Nossa visita foi muito proveitosa”, avalia Marcelle.

A comitiva, também formada por Edgar Alves, Jaqueline Alves e Francine Boiczuk, foi recepcionada pela equipe técnica do Centro de Qualificação Total e recebida pelo secretário Municipal da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, Edson Estrope.

“Essa visita é um reconhecimento da política pública da prefeitura de Apucarana com foco na inserção do jovem no mercado de trabalho. É um investimento no futuro da mão de obra qualificada de nossa população”, afirma Estrope.

O coordenador do Centro de Qualificação Total, Luiz Vilas Boas, agradece a visita e coloca Apucarana à disposição para futuras informações que equipe de Londrina precisar.

