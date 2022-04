Comitiva de Guarapuava conhece projetos de Apucarana

Da Redação

A secretária Marli Fernandes recebeu, nesta quarta-feira (20/4), a visita de uma comitiva do município de Guarapuava, situado no centro-sul do estado do Paraná, que veio conhecer os projetos pedagógicos desenvolvidos na rede municipal de educação de Apucarana.

“O fato de Apucarana ter sido eleita a cidade brasileira que oferece a melhor educação básica às suas crianças, em pesquisa recente do grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila, tem atraído a atenção de muitos gestores públicos. Diversos grupos, da própria região e do país, têm nos procurado em busca de informações sobre o trabalho que realizamos na rede municipal de ensino,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

Além da sede da Autarquia Municipal de Educação, a comitiva de Guarapuava esteve também no CMEI Josa Ribeiro, na Vila São Carlos, e na Escola Professor Alcides Ramos, no Núcleo Osmar Guaracy Freire.

“Entre os projetos pedagógicos que conheceram, eles demonstraram particular interesse pela Biblioteca Itinerante, a qual deixa livros de literatura sempre ao alcance das mãos dos alunos, o Sementes do Futuro, que trabalha relevantes temas ambientais e o Educação Conectada, que alia a tecnologia à proposta pedagógica dentro das salas de aula. Eles também ficaram impressionados com o Sistema Integrado de Ensino Maxi, que implantamos este ano nas 35 Escolas da nossa rede,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

O grupo de Guarapuava estava composto pela diretora do Departamento de Educação Básica, Ana Paula Werzel da Rocha, e as assessoras Débora Ramos Voitena, Francieli Ploger de Souza, Marlete Lima Crissi e Patrícia Mayer Rodrigues Bilek.

Nos últimos meses, comitivas dos municípios de Santa Helena, Araucária, Curitiba, Maringá, Sabáudia, Cândido de Abreu, Jardim Alegre e Jandaia do Sul já haviam vindo a Apucarana a fim de conhecer a rede municipal de educação.