Comitiva da Prefeitura de Arapongas conhece o Programa Feira Verde

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Programa Feira Verde da Prefeitura de Apucarana despertou o interesse de mais uma cidade da região. Num prazo de apenas uma semana duas comitivas municípios, o de Barbosa Ferraz na semana passada, e nesta terça-feira (16), de Arapongas, vieram conhecer a iniciativa da administração municipal que faz a troca de recicláveis por hortifrutigranjeiros.

continua após publicidade .

Liderada pelo secretário municipal da Indústria e Comércio, Paulo Grassano, a comitiva de Arapongas acompanhou os pontos de trocas do Feira Verde que aconteceram em três bairros na manhã desta terça-feira.

“Viemos aqui para entender melhor esse projeto tão bom que é realizado em Apucarana. Nosso objetivo é implementar o Feira Verde em Arapongas. O que mais chama a atenção é a abrangência dos benefícios desta iniciativa. Consegue resolver problemas da saúde alimentar e reciclagem de lixo, controla de epidemia da dengue, promove uma maior conscientização ecológica e é um fomento aos produtores locais”, avalia Grassano.

continua após publicidade .

A secretaria municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Arapongas, Niele Melo, destaca o Feira Verde como uma forma de incentivar e possibilitar o hábito da alimentação saudável na mesa de muitas famílias. “Nossa intenção é implementar o mais rápido possível esse programa em Arapongas. Partimos daqui com a propósito de viabilizar esse projeto”, afirma Niele.

- LEIA MAIS: Feira Verde completa 1 ano com 20 mil famílias apucaranenses atendidas

Para prefeito Junior da Femac, o interesse de outros municípios pelo Feira Verde é um reconhecimento ao alcance do programa que acaba de completar um ano. A primeira edição aconteceu em 12 de maio do ano passado, no Residencial Solo Sagrado.

continua após publicidade .

Coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e com a parceria da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap), a iniciativa já abrange 67 regiões de Apucarana e garantiu neste período o atendimento de mais de 20 mil famílias e o recolhimento de 200 toneladas de recicláveis.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, afirma que o Município adquire mais de 30 itens de produtores locais, entre os quais estão frutas, verduras, legumes, pães, bolachas, geléias e mel. “O programa possui uma logística garantindo que os produtos cheguem frescos para as famílias. Eles são fornecidos por agricultores familiares um dia antes da feira acontecer, sendo conservados à noite numa câmara fria para no outro dia serem repassados às famílias”, explica Canuto.

Também recebida pelo vereador Rodrigo Lievore, que sugeriu ao prefeito a criação do programa, a comitiva de Arapongas teve ainda a participação da coordenadora de projeto da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, Adriana Gomes; e da diretora da Agricultura e Desenvolvimento Sustentável do município, Vicky Vergara.

Siga o TNOnline no Google News