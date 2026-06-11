Comitê Territorial do Vale do Ivaí define ações para desenvolvimento sustentável

O Comitê Territorial do Vale do Ivaí reuniu na última terça-feira (9), em Apucarana (PR), agentes públicos e representantes da sociedade civil de 13 municípios que têm como foco o planejamento e a implementação de ações conjuntas em prol do desenvolvimento sustentável do território. A iniciativa é do Sebrae/PR e conta com o apoio de prefeituras locais. Entre os presentes na reunião estava Rodolfo Mota, prefeito da cidade anfitriã do encontro.

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Integram o comitê as cidades de Apucarana, Califórnia, Rio Bom, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Cambira, Kaloré, Faxinal, Lunardelli, Mauá da Serra, São Pedro do Ivaí, Jardim Alegre e Borrazópolis. No entanto, a expectativa é fomentar a participação dos 26 municípios que compõem o Vale do Ivaí para, em conjunto, fortalecer ainda mais a economia local.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Thabata Alba, a iniciativa reforça a importância das parcerias entre instituições, municípios e lideranças regionais. “Ações como essa criam conexões e alinham estratégias que contribuem para geração de oportunidades e valorização das potencialidades do Vale do Ivaí”, afirma.

Comitê territorial

O Comitê Territorial é um colegiado composto por lideranças públicas, privadas, academia e do terceiro setor. “A atuação do comitê é independente de interesses político-partidários. Isso garante um ambiente democrático, colaborativo e focado no bem comum. O comitê fortalece o diálogo, a construção coletiva e a busca por soluções que contribuam para o crescimento sustentável e a valorização das potencialidades locais”, explica a consultora do Sebrae/PR.

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Além disso, um comitê territorial como o do Vale do Ivaí articula ações para a melhoria do ambiente de negócios, fomenta iniciativas empreendedoras a partir da agenda das Micro e Pequenas Empresas e, com isso, amplia a geração de emprego, renda e produção de riquezas.

Para isso, as ações são norteadas por temas como a Inovação, Simplificação e Desburocratização, Acesso aos Mercados, Educação Empreendedora, Acesso ao Crédito e Serviços Financeiros e Associativismo, frentes estratégicas que conectam às realidades locais.