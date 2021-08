Da Redação

Comitê Intersetorial promove capacitação de psicólogos

O Comitê Intersetorial de Saúde Mental promoveu, nesta quinta e sexta-feira (19 e 20), a primeira capacitação de psicólogos que estão chegando à Rede de Atenção Básica e atendendo em cada uma das 29 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Apucarana. A medida faz parte da reestruturação, ampliação e fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Mental do município, iniciada por um grupo de trabalho que inclui as secretarias da Mulher e Assuntos da Família, Saúde, Esporte e Assistência Social, coordenado pela secretária da Mulher, Denise Canesin.

O encontro no Cine Teatro Fênix, que teve a presença do prefeito Junior da Femac, lançou o documento “Protocolo de atuação do psicólogo (a) na atenção primária à saúde”, baseado na visita de equipe técnica (assistente social e psicólogas) a todos os equipamentos e serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde Mental, bem como a entidades parceiras. O documento norteia o atendimento ao paciente com sofrimento mental, garantindo ao profissional segurança e autonomia para acolhê-lo e encaminhá-lo dentro da Rede, de modo que nenhuma demanda vinda do paciente ou da família dele fique sem encaminhamento, caso necessário.

A equipe que elaborou o protocolo explicou como funciona a política pública de saúde mental do Sistema Único de Saúde, com acesso pelas UBSs, quais os Centros de Referência emAssistência Social atendem os territórios, conceitos-chave e processos dos trabalhos desenvolvidos e articulações intersetoriais. Na próxima terça-feira (25), a capacitação será mais detalhada e exclusiva aos psicólogos, baseada em exemplos práticos de atendimento.

Demandas represadas

O prefeito Junior da Femac deu boas-vindas aos participantes – além dos psicólogos, coordenadores de UBSs e equipes técnicas – e salientou o compromisso da gestão com o fortalecimento e aprimoramento da Rede de Atenção à Saúde Mental. “Nós entendemos que as famílias têm e terão, no cenário pós-pandemia, uma demanda represada muito grande de serviços de saúde. Por isso estamos mobilizando os profissionais da área, fazendo mutirão de especialidades e de cirurgias, e também oferecendo suporte psicológico, fortalecendo nossa rede de saúde mental. E vocês são parte desse esforço para que nenhum munícipe com sofrimento mental deixe de ter atendimento qualificado”, explicou o prefeito.

Para a coordenadora do Comitê Intersetorial de Saúde Mental Denise Canesin, o compartilhamento das estratégias de cuidado é um grande passo na missão da reorganização dos serviços de saúde mental municipais. “Estamos promovendo um trabalho pautado na premissa de que os cuidados com a saúde mental são uma preocupação de todos os profissionais envolvidos, não apenas da psicóloga ou do psicólogo. Por isso é tão importante a intersetorialidade no cotidiano de trabalho”, destacou.