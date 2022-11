Comitê Gestor e Sala do Empreendedor conquistam selo prata do Sebrae

Da Redação

A premiação foi recebida pelo presidente do comitê gestor e secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope

O Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas de Apucarana e a Sala do Empreendedor receberam o selo prata, em premiação conferida pela Sebrae. Os prêmios foram entregues durante o Encontro Estadual dos Comitês dos Pequenos Negócios, que começou na segunda em Foz do Iguaçu e está se encerrando nesta quarta-feira (09).

A premiação foi recebida pelo presidente do comitê gestor e secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, que na cerimônia representou o prefeito Junior da Femac. Também estiveram presentes Regina Célia Rossetti, diretora municipal de compras, e Tiago Cunha, consultor do Sebrae.

O prefeito de Apucarana destaca as conquistas que, segundo ele, fortalecem ainda mais o ambiente de negócios. “Estamos caminhando em busca da excelência no atendimento, através da Sala do Empreendedor, que mais uma vez teve o trabalho reconhecido. Além disso, o comitê gestor – que desenvolve diversas ações voltadas para o ambiente dos pequenos negócios e do empreendedorismo – recebeu também a premiação”, ressalta Junior da Femac.

Além das salas do empreendedor e dos comitês municipais, o Sebrae também incentiva ações dos comitês regionais. De acordo com o regulamento, são entregues os selos bronze, prata e ouro, com base na pontuação alcançada nos diversos quesitos avaliados.

Edison Estrope comemora a primeira conquista do Comitê Gestor da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas de Apucarana. “O comitê é formado por diversas entidades, que se reúnem periodicamente para propor ações visando a melhoria do ambiente de negócios em Apucarana”, frisa Estrope, citando ações como o Programa de Compras Públicas (Compra Apucarana), a participação do processo de inovação junto ao Conecta e o programa de educação empreendedora desenvolvido nas escolas.

Tiago Cunha afirma que todos os anos as salas do empreendedor são convidadas a participar do processo de concessão do prêmio. “Isso acontece através do Programa Selo Referência em Atendimento – Sala do Empreendedor. Há a visita de profissionais vinculados ao Sebrae que avaliam itens como qualidade e número de atendimentos, estrutura física, apresentação de soluções diversificadas para os empreendedores, planejamento, capacitação e pró-atividade do atendente, cadastro de clientes, quantidade de oficinas e palestras realizadas, além de outros parâmetros de desempenho”, cita o consultor do Sebrae.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

