Comitê comemora elevação dos reservatórios do Paranapanema

Nesta quinta-feira (05), o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, que é membro titular da organização de proteção de recursos hídricos, participou da 17ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema).

Durante a plenária, que aconteceu por videoconferência, diversas pautas foram abordadas, entre elas a situação atual dos reservatórios e o índice de pluviosidade do 1º quadrimestre do ano.



Junior lembra que o município integra o comitê desde novembro de 2021 e, desde então, tem tido voz ativa nas deliberações que visam garantir água em qualidade e quantidade para atender todos os usos e usuários na bacia. “Temos aqui as bacias hidrográficas do Tibagi e do Pirapó, que deságuam no Rio Paranapanema, que é um rio muito importante, que une os estados do Paraná e São Paulo. Com 929 quilômetros de extensão, percorre 247 municípios e deságua no Rio Paraná. Do “Paranapanema” depende diretamente uma população de mais de 4,6 milhões de pessoas, sendo um rio que possui papel preponderante na produção agrícola, no saneamento, na geração de energia e atividades industriais de dezenas de cidades”, elenca o prefeito de Apucarana.



De acordo com dados apresentados pelo geólogo e assessor técnico do Comitê, Emílio Prandi, as chuvas melhoraram e estão dentro da média histórica. “Os reservatórios também apresentam recuperação e todos estão acima dos 40% do volume útil. Um resultado positivo alcançado graças ao trabalho realizado na Sala de Crise, atuante há mais de três anos”, avaliou Prandi.

Ainda na plenária, a secretária do CBH Paranapanema, Suraya Modaelli, falou sobre o Plano de Trabalho do Comitê e das Câmaras Técnicas. O destaque ficou por conta da agenda de eventos que serão realizados presencialmente neste ano.

Outra pauta da reunião ordinária foi o Plano Integrado de Recursos Hídricos (Pirh) do Paranapanema, que teve seu primeiro ciclo de ações finalizado em 2021. O resultado da implementação foi apresentado pelo Coordenador da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, Cezar Leal. “Das 45 ações priorizadas para a execução entre 2016 e 2021, 76% foram implementadas”, revelou.

Ainda durante a reunião, os membros aprovaram a nova identidade institucional do Comitê e redesenho do Prêmio #EuSouParanapanema.





